За что?: Дети России считают, что Ельцин принятой в 1993 году Конституцией лишил их будущего

Сегодня, 15:03

Они считают, что она была написана под американскую диктовку и просят вернуть стране суверенитет. Подрастающее поколение спрашивает взрослых, понимают ли они, что тогда натворили.

Дети России считают, что Ельцин принятой в 1993 году Конституцией лишил их будущего. После этого они стали рабами Запада. Они не могут понять, за что с ними так поступили.

Ельцин и его команда на волне царившей тогда полной либерализации (читаем – вакханалии) очень вольно обошлись в основном законе с землёй, идеологией, курсом рубля и другими вопросами.

Сейчас абсурдность этого очевидна даже детям. Они не могут понять, почему взрослые упорно не хотят всё это увидеть и исправить.

В частности, Конституция предполагает нахождение российских земель и недр в любой собственности. Это может означать и в собственности иностранного государства.

Основной закон устанавливает, что никакая идеология не может устанавливаться, как государственная или обязательная. Даже дети видят, это значит, что идеологической пропагандой может заниматься кто угодно, только не само российское государство.

Это уже не говоря о других «шедеврах»

Дети предлагают взрослым, хотя бы спустя столько лет, прочитать всё то, что они тогда «на радостях» напринимали

Подрастающее поколение задалось вопросом, зачем их папы и мамы, дедушки и бабушки залезли в 1993 году в эту кабалу, сделав их просто бедными.

Что они оставляют, таким образом, их поколению, и за что.