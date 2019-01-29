«Агенты Кремля опасны»: Батрутдинова могли не впустить в США из-за связи с Путиным

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Тимур Батрутдинов сам вызвался стать доверенным лицом команды Владимира Путина, как и его подруга Ольга Бузова - полагают в сети. Его в США могли принять за шпиона, который мог вывезти в Россию секретную информацию.

Недавно в сети ходили версии, что на отказ во въезде в США Тимура Батрутдинова могли повлиять его приятельские отношения с Гариком Харламовым, который является доверенным лицом Владимира Путина. К слову, сторонником нынешнего президента комик является еще с 2012 года. В сети поползли слухи, что к этому имеет отношение и его друг Тимур Батрутдинов, которого в США могли принять за агента Кремля.

К слову, Батрутдинов и Харламов неоднократно подшучивали над правительством США, что могло аукнуться комикам и закрыть для них государственную границу. Но стоит учитывать, что нигде в официальных источниках о поддержке Путина со стороны Батрутдинова не указано, хотя пользователи убеждены в обратном. В сети бытует мнение, что друг Ольги Бузовой по умолчанию является доверенным лицом президента, как и многие резиденты «Comedy Club».

Есть вероятность, что Батрутдинова могли не впустить в США из-за несуществующей связи с Владимиром Путиным, а также его дружескими отношениями с людьми, которые поддерживают президента - Ольгой Бузовой и Гариком Харламовым. Правительство США считает, что так называемые агенты Кремля опасны, поэтому нередко отказывает не то, что знаменитостям, но и простым гражданам России во избежание политического шпионажа. Вероятно, такие догадки коснулись и Батрутдинова, который наверняка не имеет ничего общего с политикой и государственными делами, а просто поддерживает Владимира Путина как грамотного правителя своей страны.