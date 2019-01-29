«Привет от Кадырова»: «Звонкая оплеуха» может настигнуть напавшего на Скабееву украинского депутата уже в Киеве

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В столице Украины действует мощная поддержка чеченской диаспоры многие представители которой готовы откликнуться на призыв главы Чечни Рамзана Кадырова и отомстить от его имени.

24 января в ПАСЕ в день рассмотрения резолюции по Украине и действиям России в Керченском проливе представитель украинской делегации Борислав Берёза допустил некорректные высказывания в адрес журналистки телеканала «Россия» Ольги Скабеевой. Перед этим депутат Рады грубо оттолкнул российского представителя СМИ во время брифинга, что вызвало большой резонанс в обществе. Действия Берёзы осудили в России и потребовали принять меры к зарвавшемуся политику. В частности, в поддержку Скабеевой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он обвинил европейские сообщество в политике двойных стандартов, обратив внимание, что инцидент не привлёк внимания западных медиа и правозащитников. Случись подобное в России с украинским журналистом, в Европе и США мгновенно была бы поднята шумиха по поводу ущемления свободы слова. Кадыров заявил, что действиям Берёзы должна быть дана адекватная оценка в ПАСЕ. Вместе с тем глава Чечни обратился и непосредственно к самому парламентарию, призвав его извиниться. В случае, если этого не произойдёт, то, по его словам, на пути недобросовестного политика обязательно встанет достойный мужчина, готовый «влепить ему звонкую оплеуху».

Представитель Украины в ПАСЕ уже ответил на слова Кадырова. Он допустил, что его поведение по отношению к Скабеевой могло быть некорректным, однако же добавил, что извиняться за свой поступок не намерен. Заявление главы Чечни Берёза, по его же словам, не воспринял всерьёз и не намерен нанимать охрану для защиты от возможной расправы. На камеры политик заявил, что доверяет в этом вопросе СБУ, надеясь, что украинские силовики защитят его от возможных проблем. Между тем, на деле же Берёзе есть чего опасаться, поскольку «привет от Кадырова» может настигнуть его уже в Киеве.

«Звонкая оплеуха», которую зарвавшемуся парламентарию обещал глава Чечни, может быть «доставлена» через представителей чеченской диаспоры в Украине. Как известно, с начала первой чеченской кампании на территорию соседнего государства мигрировало огромное количество чеченцев, многие из которых осели в Киеве. Несмотря на то, что Всеукраинская общественная организация «Диаспора чеченского народа» официально не поддерживает позицию Москвы и Грозного по большинству вопросов, связанных с Украиной, её представители не теряют связи с Чечнёй и руководством республики.

Более того, недавно журналисты заподозрили, что глава организации Данил Гончаров может быть в прошлом криминальным авторитетом, известным ранее под именем Абубакр Саитов. Этот человек, как сообщил прессе источник близкий к диаспоре, всегда поддерживал тесную связь с руководством Чечни и, вполне вероятно, Рамзаном Кадыровым. Эта связь заинтересовала журналистов после нападения нескольких чеченцев на украинского депутата Мустафу Найема в Киеве в мае прошлого года. Не исключено, что подобная участь уже скоро ожидает и Борислава Берёзу. «Звонкая оплеуха» напавшего на Скабееву украинского депутата, вполне вероятно, ожидает уже в Киеве. При этом политик зря надеется на помощь спецслужб, ведь для мести за Скабееву Рамзану Кадырову даже не понадобится присылать своих людей из Чечни. Обещанную оплеуху депутату может «выписать» один из многочисленных представителей диаспоры в Украине. Известно, что, несмотря на непростые отношения между Киевом и Москвой, многие украинские чеченцы разделяют мнение Кадырова и готовы откликнуться на его призыв не ради Скабеевой, а ради солидарности с чеченским лидером.