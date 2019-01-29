«Битва титанов» на венесуэльском ринге за нефть набирает обороты

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Почему Россия и США, так сильно «углубились» в проблемы народа Венесуэлы

Оказывается, что этим двум странам есть дело до чужих проблем. В благие намерения верят только оптимисты, реалисты давно поняли, что у каждой из этих стран есть своя заинтересованность в исходе «дела». Безусловно, Россия и США преследуют разные цели. Как только лидер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо «представился» новым президентом вместо Николаса Мадуро - США официально приняли его новым президентом.

Столь молниеносная реакция соседнего государство вызвало подозрение. На самом деле нет ни чего удивительного, ведь события в Венесуэле наверняка планировались заранее. Это подтверждает тот факт, что оппозиционер Гуайдо имел тесные связи с американской внешнеполитической властью. К тому же, Дональд Трамп полностью поддерживает оппозицию и заявил о намерении оказывать дипломатическую и экономическую помощь.

Целью инициированного США государственного переворота является возврат экономики и природных богатств под контроль западных корпораций. Россия в свою очередь поддерживает Мадуро, как главу Венесуэлы. И это вполне ожидаемо. Во–первых, страну волнуют 17 миллиардов долларов, которые мы проинвестировали в Венесуэлу. Во–вторых, граждане надеются, чтобы подобное не повторилось в России.

«Битва титанов» из-за нефти набирает обороты, чьи интересы будут удовлетворены на венесуэльском ринге пока неизвестно.