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Странно, что украинские политики начали это осознавать лишь сейчас. Видимо, они несокрушимо верили, что, чтобы они не натворили, «заграница нам поможет».

Отчасти это так, но не тогда, когда ей это экономически и политически не выгодно. И вот, сейчас Рада наконец прозрела. Депутаты признают, что «Северный поток – 2» является крупнейшим провалом Украины.

В этом повинны как вся украинская дипломатия, так и украинские лидеры.

Помимо того, Россией запустятся и другие потоки. После этого Украина, по приблизительным подсчётам, лишится 4 млрд транзитных денег.

И это ещё не всё. Поскольку украинская газотранспортная система окажется незаполненной, она просто придёт в упадок. Не будет средств не только на её модернизацию, но даже на текущие ремонты.

Иначе говоря, она станет обременительной горой железа.

Далее украинский парламентарий напомнил, что для России «Северный поток – 2» - это геополитический проект. Западные страны, понимая свою выгоду, всерьёз мешать завершению его строительства не будут.

С заявлением об этом выступил Вадим Ивченко – депутат от «Батькивщины».

Он не называл фамилий, хотя в числе их мог бы вспомнить и Юлию Тимошенко. Именно она в своё время уверяла всех, что Украина крепко держит Россию за горло транзитом газа по украинской территории и станет сама ей диктовать политику.

Как говорится, не буди лихо. Теперь будет уже не по украинской территории и навсегда.