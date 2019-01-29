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Во время Второй мировой войны предсказания Нострадамуса были одним из преимуществ фашистской Германии над другими. Путь экс-оккупантов повторяют современные США, которые однажды уже вмешались в Украину, а теперь хотят превратить Венесуэлу в одну из своих баз.

В катренах Нострадамуса историки нередко находили завуалированные предсказания, которые в глобальном смысле могли повлиять на судьбу человечества. Это касается не только войн и предсказания побед в них, но и самых громких убийств века, в том числе и президента США Кеннеди. К слову, на 2019 год, по предсказаниям Нострадамуса, стоит ожидать очередных потрясений, а также смену центров правления - это вполне может быть отсылкой на то, что сейчас творится в Венесуэле.

К слову, пока что все сходится - потрясением для многих стало желание убрать Мадуро с поста президента, которого обвиняют в незаконной узурпации власти, а также вмешательство США в страну по украинскому сценарию, в том числе и с сотнями пострадавших, умерших. Желание помешать России дружбе с Венесуэлой, а также погоня за черным золотом страны, которая на данный момент переживает революцию, привело к тому, что США во главе с президентом Дональдом Трампом незаконным путем устраивает госпереворот. Видимо, власти США надеются, что им это сойдет с рук.

Вполне возможно, что пролитую кровь в Венесуэле власти США могут списать на пророчества Нострадамуса, как это сделали в свое время немцы во время вхождения в Париж. Но, как показывает практика, за содеянное пришлось расплачиваться их наследникам, которые при упоминании времен войны до сих пор испытывают чувство вины. Правда, данный сценарий не применим к США, которые во всех своих злодеяниях пытаются обвинить главного своего негласного врага - Россию, забывая о том, что их планы действий давно уже рассекречены.