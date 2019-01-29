Митинг i-mob: в Госдуме предложили проводить #онлайнпротесты

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Самый молодой депутат Государственной думы РФ Василий Власов (23 года — Прим.ред.) предложил молодежи митинговать в Интернете. Об этом он заявил на круглом столе, который был посвящен теме «Желтые жилеты» во Франции».

«Я предлагаю, чтобы наша молодежь подумала над тем, чтобы сделать электронные забастовки, митинги в интернете», — сказал депутат.

По его мнению, охват аудитории в интернете гораздо больше, чем на улице, что и повышает эффект протеста.

«Сколько вас увидит людей, чтобы запомнили именно ваш тезис? Не так много. А возможность в интернете это сделать и провести в таком формате, когда, например, вы на неделю полностью отказываетесь выкладывать фотографии или писать в Twitter, а у вас только один пост или фотография с вашими требованиями. Мне кажется, это было бы намного грамотнее и эффективнее, нежели вы 20 минут походите на морозе», - добавил молодой законодатель.

Уже сейчас Интернет - это пространство молодых людей, там они общаются, живут и проводят значительную часть времени. Блогеры, видеологеры, инстаблогеры — большинство этих ниш полностью заняты именно молодыми людьми. Идея может иметь успех, ведь большинство граждан всех категорий проявляют свой протест сидя на диване, перед телевизором или компьютером. С одной стороны, это обезопасит несовершеннолетних от арестов во время несанкционированных митингах. С другой стороны, возникает вопрос, как его мнение согласуется с новым законопроектом, который назвали в СМИ — «об оскорблении власти».

На прошлой неделе депутаты Госдумы рассмотрели его в первом чтении и за него проголосовали 336 депутатов. Согласно предлагаемым поправкам планируется ввести административные штрафы в размере до пяти тысяч рублей и аресты до 15 суток. Законопроект не получил одобрение со стороны многих ведомств, в том числе Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции.

По словам молодого законодателя, фракция ЛДПР не голосовала за законопроект, при этом в эфире «Радио КП», он на дискуссии с Никитой Исаевым защищал законопроект и поставил в одну строчку: государственные символы и депутатов Государственно думы.

Пока он предложил выкладывать на своей страничке в социальных сетях протестное мнение, чтобы его увидел и услышали. Однако такими вещами и так занимаются многие пользователи Сети, сохраняя себе на страницу различный контент от личных фотография до новостей, критикующих власти.

При этом за социальными сетями пристально следят правоохранительные органы в России, о чем было рассказано в докладе правозащитных организациях «Мемориал» и «ОВД-инфо», который они направили в ООН. По словам экспертов, в РФ Интернет — важнейшее пространство для реализации права на свободу мирных собраний. Однако свобода людей и их право на самовыражение ограничивается в чатах и сообществах, когда служители правопорядка внедряют туда своих агентов. Также за последнюю пятилетку в стране увеличилось количество административных штрафов в отношении людей, которых суды посчитали виновными в призывах на несогласованные митинг.

Напомним, за последние два года по стране прокатился ряд протестов, в некоторых города они прошли вызвал громкую огласку, а в других они не были так заметны.

Большинство участников акций составляли несовершеннолетние, которых задерживали, а их родителям выписывали штрафы.

Проведение митингов в Сети может стать настоящей инновацией, однако в каком ключе их необходимо проводить, чтобы остаться в правовом поле, депутат не сказал. Чаще всего молодые люди в Интернете проводят флэшмобы, которые специалисты назвали i-mob. Они относятся исключительно к Сети.