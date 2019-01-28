«Пушечному мясу» приготовиться: Навальный может вывести людей на митинг за повышение зарплат ради дел в ЕСПЧ

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Алексей давно не высасывал деньги из бюджета России, но поездка с семьей в Таиланд могла вынудить его вновь обратиться за финансовой помощью к Западу.

«Большой новый проект» Навального, вероятно, призван сломать судьбы очередной сотне сторонников ФБК. В недавнем видеообращении скандальный оппозиционер анонсировал начало войны за зарплаты россиян, взяв на себя всю бумажную волокиту. Если раньше Алексей требовал от единомышленников бесконечных регистраций на сайтах и сборов документов, то сейчас ФБК обещает отстоять интересы каждого гражданина РФ, чья зарплата не соответствует «майским указам» Владимира Путина образца 2012 года, практически без его участия.

Но Навальный давно приучил свою аудиторию: если ничего не нужно делать на старте проекта, то на финише будь готов нарисовать транспарант и выйти на несанкционированный митинг, рискуя будущим. По аналогичному сценарию в 2017 году развивалась дискредитация премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, когда Алексей попросил сторонников всего лишь распространить скандальный ролик, впоследствии организовав незаконное антикоррупционное шествие с массой арестов и административных дел.

С повышением пенсионного возраста, переизбранием Владимира Путина и прочими громкими политическими событиями в жизни России было то же самое, именно поэтому «Большой новый проект» Навального выглядит как очередная команда единомышленникам: «Пушечному мясу» приготовиться!

Теперь разберемся, почему глава ФБК так любит собирать людей на несанкционированных шествиях. Алексей убеждает сторонников, что только митингами «рядовые россияне» могут обратить на себя внимание Путина и остальной политической элиты страны, но ярый оппозиционер никогда не скажет, что именно благодаря арестам сотен людей на улицах он может возить свою семью в Египет или Таиланд на каникулы.

Во все том же 2017 году Навальный так сильно хотел затравить Медведева, что проговорился и рассекретил свой главный источник дохода. Выходите на антикоррупционный митинг и ничего не бойтесь, ведь, в случае задержания, ЕСПЧ обяжет Россию выплатить вам 10 тыс. евро, агитировал Алексей. Одним выстрелом глава ФБК тогда убил сразу двух зайцев: приумножил количество митингующих и набил себе клиентскую базу, как адвокат, на несколько лет вперед.

Еще один факт, о котором Навальный редко упоминает: перед шествиями 26 марта 2017 года он получил грант от европейской организации. В соответствии с престижным денежным пособием, ЕСПЧ финансово вознаграждал Алексея за каждого приведенного в суд истца. Параллельно оппозиционер выкачивал из отечественного бюджета десятки тысяч евро, представляя «жертв» своих митингов в Европейском суде в качестве адвоката.

Сейчас, вероятно, клиенты и деньги для жизни на широкую ногу закончились, поэтому нужно срочно вывести единомышленников на новое противостояние с правоохранительными органами. Попробуем спрогнозировать сценарий «войны за повышение зарплат»: Кремль и правительство игнорируют адвокатов ФБК и Навальный призывает людей требовать ответов на улицах. Знакомо, не правда ли?

В завершении упомянем еще один неприятный для Алексея нюанс. 10 тыс. евро действительно можно получить от ЕСПЧ, воспользовавшись нынешним отношением Запада к России, но лишь после ареста вы узнаете, что несанкционированный митинг стоил вам рабочего места, преследования центром «Э», попадания во все существующие списки неблагонадежных граждан и, как минимум, трех лет ожидания финансовой компенсации от Европы. Говорил ли Навальный о таком?