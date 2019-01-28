Захарова посмеялась над двусмысленной опечаткой помощника Трампа

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Мария Захарова высмеяла Джона Болтона, который в своём Twiter обозвал самопровозглашённого президента Венесуэлы «управляемым».

Захарова является официальным представителем Министерства иностранных дел России. Недавно она обратила внимание на интересную опечатку в Twiter. Помощник президента США Дональда Трампа в социальной сети посвятил пост Венесуэле и его самопровозглашённому президенту Гуайдо (Guaidó), назвав его Гиядо (Guiado). Вроде бы ничего ничего не обычного, просто опечатка, но в переводе с испанского Гиядо означает управляемый. Своей находкой и двусмысленной опечаткой Мария поделилась в Fecebook.

Напомним, что 23 января во время проведения митинга Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Однако Россия выражает поддержку не ему, а Николасу Мадуро.

Ранее стало известно, что Гуайдо в ночь перед митингом поступил звонок от вице-президента США. А в конце прошлого года он тайно посещал Бразилию, Колумбию и США. Выходит что его провозглашение не совсем его инициатива, скорее всего на него оказано сильное давление более влиятельных особ.