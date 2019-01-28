В МВД России предупредили о компромате, готовящемся против страны

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Выезжающие за рубеж граждане России должны знать, что там с ними будет проводиться целенаправленная работа по сбору информации компрометирующего характера в отношении руководства РФ.

По информации, которую распространил заместитель главы МИДа России Игорь Зубов, зарубежные страны стараются всячески собрать компромат на руководство нашего государства. Для этого они даже стараются выудить различные данные у туристов, которые выезжают в страны Европы, США.

Во внешнеэкономическом ведомстве заявили, что совершенно очевидно, и мы это уже ощущаем, что с туристами ведется целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом. Зубов также отметил, что главной целью МВД является сохранение в стране стабильной обстановки.

25 января российский МИД предупредил выезжающих за границу россиян об угрозе преследования со стороны правоохранительных органов и спецслужб США.По данным ведомства, в период с 2008 по 2018 год, в третьих странах произошли 46 задержаний российских граждан. Как подчеркивало министерство, в США местные следственные органы и суды относятся к экструдированным россиянам предвзято и используют методы психологического воздействия и угрозы для получения тех или иных показаний.

Ранее министерство иностранных дел России предупредило россиян о том, что выезжающие за пределы страны граждане могут подвергаться преследованию со стороны американских спецслужб.