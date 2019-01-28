Глава ДНР: Интеграция с Россией перешла в интенсивную фазу

Сегодня, 16:06

Глава самопровозглашённой Донецкой республики ДНР Денис Пушилин сообщил, что началась интенсивная интеграции Донбасса с Кремлём. Но это ещё не значит, что процесс закончится в ближайшее время.

Однако процедура будет проходить достаточно интенсивно, это связанно с агрессивной политикой Киева. Очевидно, что ДНР от Киева отдаляется и идёт туда, куда нужно - в сторону слияния с Россией.

Глава республики рассказал, что в течение интенсивной фазы слияния запланированы некоторое мероприятия, такие как участие в выставках заводов и предприятий республики.

Известно, что конфликт Украины с Россией начался ещё в 2014 году. Президент Украины Пётр Порошенко, который на то время только пришёл к власти, обещал обратно вернуть ЛНР и ДНР стране и за несколько месяцев прекратить войну. Однако по сегодняшний день идут бои, а конфликт остаётся не решённым.