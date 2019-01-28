«Российский зонтик» не спасает Мадуро от предательства - эксперты

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События в Венесуэле продолжают набирать обороты. Не похоже, чтобы обстановка в ближайшее время стабилизировалась.

Эксперты признают, что «Российский зонтик» очень многое даёт для Мадуро. Однако, даже он не может спасти от элементарного предательства, широко распространённого в латиноамериканских странах.

Известно, что у Владимира Путина и Мадуро налажен хороший личный контакт. Россия вложила в эту страну миллиарды. Это военные и энергетические контракты.

Помимо того, РФ оказывает Венесуэле политическую поддержку. После того, как ряд стран признали главой страны самоназначенного спикера оппозиции Гуаидо, Россия официально заявила, что поддерживает законного президента.

Когда США озвучили намерение военного вторжения в это государство, Россия резко предупредила о недопустимости необдуманных шагов и вмешательстве во внутренние дела другой страны.

Ряд западных изданий договорились до того, что у Мадуро даже охранники российские. Дмитрий Песков назвал эти сообщения, относящимися к области конспирологии.

Однако, есть вещи, на которые даже Россия повлиять не в состоянии. Это традиционное латиноамериканское предательство.

Военный атташе Венесуэлы в США уже назвал Гуайдо законным главой страны.

До сих пор Мадуро мог удерживать ситуацию, благодаря тому, что на его стороне оставалась армия. В то же время по последним сведениям, часть её представителей уже вступили в переговоры с оппозицией.