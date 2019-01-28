Ангела Меркель-дочь Гитлера?: Речь канцлера Германии о Холокосте доказала её родство с фюрером Третьего рейха - конспирологи

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Младшую сестру Евы Браун оплодотворил нацистский гинеколог уже после войны. Родившуюся девочку назвали Ангелой и сейчас она руководит Германией. Недавно канцлер призвала немцев к единству, заявив, что нацизм – часть истории. Она объединяет страну, как в 30-х это сделал её предполагаемый отец Гитлер.

Слухи о том, что канцлер Германии Ангела Меркель является родной дочерью Гитлера, не утихали никогда. В их внешности действительно есть сходства, которые видны даже без экспертизы. Однако, недавние слова Меркель о холокосте и призывы к единению Германии только подтвердили предположения специалистов.

Согласно расследованиям, Ангелу Меркель родила сестра Евы Браун. Идея наделать Адольфу Гитлеру побольше детей принадлежит нацистскому гинекологу Карлу Клаубергу. Считается, что он проводил опыты по искусственному оплодотворению женщин и успел заморозить образцы спермы Гитлера.

В итоге, уже после войны было решено выбрать матерью потомства фюрера нацистской Германии Маргарет Гретль Фегелейн – младшую сестру Браун. Спустя 9 месяцев после оплодотворения в 1954 году родилась Ангела Меркель. Девочку якобы было решено отдать приёмным родителям.

Действительно ли Ангела Меркель – дочь Адольфа Гитлера? Конечно же, у этой теории есть много недочётов и критики, но недавние слова Меркель только породили новые среди теоретиков заговора. Во-первых, речь идёт об новогоднем обращении канцлера Германии. В нём Меркель призвала немцев к единению. Она отметила, мол нужно держаться вместе. Во-вторых, на днях канцлер заявила, что нацизм и Холокост – часть немецкой истории, поэтому в стране стремятся сохранить память о тех событиях. Меркель также отметила, мол во всём мире усиливается влияние радикальных правых партий.

Конспирологи уверены, мол данные слова подтверждают, что Ангела Меркель является дочерью Адольфа Гитлера. По их словам, канцлер не старается не допустить повторения истории, а наоборот. Эксперты предполагают, что речь канцлера Германии о Холокосте только доказала её родство с фюрером Третьего рейха. Считается, что политик затронула важные темы не просто так, ведь Гитлер также призывал раздробленную Германию к единению с благой целью, но в итоге всё закончилось Второй мировой войной.

Теоретики заговора уверены, что целью Меркель была не борьба с антисемитизмом, а его возобновление, ведь заострение внимания на подобных «неудобных» вопросах может не отвлекать, а наоборот возрождать нацистские теории.

Как бы то ни было, конспирологические теории подтверждены даже частично не были. Однако, теоретики заговора продолжают всё равно продолжают работать в этом направлении.