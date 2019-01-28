Жванецкий как таран: Садальский агитацией за Зеленского добивается исключения из «Миротворца»

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Станислав Садальский ради финансового благосостояния готов на многое.

Недавно скандальный артист и блогер высказался в поддержку возможного кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Садальский напирал на такие основные качества комика, как порядочность и умения в подборе кадров. Именно они, по мнению Станислава, помогут Украине выйти из затянувшегося кризиса. Чтобы слова о Зеленском выглядели весомее, Садальский прибег к беспроигрышному приёму, подкрепив свою агитацию мнением Михаила Жванецкого. Писатель в унисон расхвалил фронтмена «95 квартала» и предложил не опираться на опыт предыдущих выборов, когда все кандидаты мало, чем отличались друг от друга и были, на взгляд сатирика, недостойны высокого поста.

Некоторые увидели в хвалебных речах Садальского лукавство и далеко идущие надежды. Дело в том, что актёр с некоторых пор находится в печально известном списке сайта «Миротворец», куда он попал за посещение Крыма, который Украина считает оккупированным РФ. В связи с этим, Садальскому негласно запрещён въезд на территорию украинского государства, что не могло не сказаться на его гастрольной активности и, соответственно доходах. Читатели предполагают, что Станислав, используя репутацию Жванецкого как таран, пытается доказать свою лояльность украинскому режиму и добивается своего исключения из «Миротворца». Это абсолютно логично, ведь список нежелательных персон является неформальным и рекомендательным, а Зеленский, как не профессиональный политик, представляет собой «протестную» кандидатуру, которую поддерживают в основном люди, с таким же неформальным взглядом на порядок вещей.