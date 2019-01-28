«Пугачёва ограбила народ!»: Государство не прекратит спонсировать Примадонну из-за её влияния на массы

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40 миллионов рублей было выделено на юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, но кому это нужно и почему государство не отказывается спонсировать старушку? Почему одобряющая власть критика Пугачёвой так важна правительству?

Алла Пугачёва – заслуженная артистка СССР и РФ, Примадонна государственного уровня, уже не первый год занимает высшую строчку среди самых популярных и влиятельных женщин шоу-бизнеса. Конечно, у нее полно фанатов и последователей. Много начинающих артистов следует за ее мнением, образом жизни, стилем исполнения, а также и политическими взглядами.

Вчера официально был выложен контракт на получение 40 млн рублей к юбилею Аллы. Спонсорство исходило со стороны генерального директора «Вертолеты России», ПАО «Роствертол». После получения денег Пугачева сообщила, что этого совершенно мало и могли бы дать денег больше. Люди недовольны тем, что их деньги, которые они отдают государству на развитие страны, по итогу уходят одной лишь певице, при том, что и в билеты на концерт, который окуплен государством, вложила не она сама.

«Пугачёва ограбила народ!», - высказали своё мнение пользователи.

Но зачем это нужно и почему ее безвозмездно спонсируют?

Пугачёва - воровка! — Слово и дело. (@jarilo2) January 27, 2019

Возвращаясь к тому, что многие следуют за политическими взглядами артисткой, Алла со своими мыслями может управлять сознанием масс, что не выгодно для государства.

С другой стороны получается некая цикличность, ведь изначально раскрутиться Пугачевой помогло не что иное, как правительство. В её ранее творчество политики вложили немало денег, а позже уже не смогли остановиться, потому что слишком много стало на ней держаться.

Сейчас, когда Алла в любой момент, грубо говоря, может сказать «Фас!» людям в сторону правительства, это может повлечь за собой немало проблем, в том числе и материальных, поэтому получается, что правительству легче выдать денег для старой и известной певицы, чем спонсировать молодые, новые таланты.