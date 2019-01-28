Стало известно, кто захватил власть в Украине после майдана

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Борец за лучшую жизнь в стране, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович просветил общественность и рассказал, кто же на самом деле захватил власть в Украине. Депутат уверен, что сейчас идет геноцид народа и экономики.

Лидер фракции Верховной рады Украины «За життя» Вадим Рабинович всегда занимал довольно жесткую позицию по отношению к власти. Депутат даже ведет программу на телеканале «112», где выслушивает людские проблемы и пытается помочь каждому нуждающемуся.

В преддверии президентских выборов, которые пройдут в Украине 31 марта, Рабинович не стал молчать и рассказал народу, кто же на самом деле захватил ее еще в 2014 году. Депутат выразил свое недоумение тем, что «наглые рожи, пришедшие к власти», сидя на своих местах, нарушают все законы и при этом умудряются называть себя патриотами.

В качестве примера законотворец привел и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, которая уже третий год находится на своей должности, однако, согласно законам государства, должность исполняющего обязанности человек может занимать не более трех месяцев. Рабинович предположил, что возможно теперь в Украине у власти инопланетяне, которые скрываются под видом людей.

Кроме этого депутат уверен, что люди, находящиеся у власти, убивают экономику государства, выселяют за границу молодежь и ссорятся с другими странами, даже теми, с которыми долгое время находились в партнерских отношениях.