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Этот малый БПЛА находится в стадии своих лётных заводских испытаний. Сообщается, что они проходят успешно.

Россия испытала ударный беспилотник-перехватчик «Карнивора» применением боевого оружия. Это касается, как непосредственно вооружения, так и специальных сеток для того, чтобы перехватывать другие дроны.

«Карнивора» в своём ударном варианте может оснащаться осколочно-фугасными гранатами, а также противотанковыми авиабомбами с малым калибром.

По данным ряда источников, после заводских испытаний дрон будет проверяться в реальных боевых условиях. Где именно это будет происходить, неизвестно.

Основным предназначением «Карнивора» является перехват других беспилотников. Для этого используются сеткомёты. Захват других аппаратов происходит с помощью специальных сеток, после чего они опускаются на землю на парашютах.

Помимо того, новейший ударный беспилотник может эффективно вести разведку и поражать наземные цели. Немаловажным является также и то, что для его старта могут использоваться неподготовленные площадки, а время его нахождения в воздухе достигает 15 часов.

Этот российский БПЛА может работать в режиме полной автономности. То есть, для него не будет помехой радиоэлектронное подавление со стороны противника или полная потеря навигационных сигналов со спутника.