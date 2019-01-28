Зона патрулирования российской полиции в Манбидже стала шире

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На северо-востоке сирийской провинции Алеппо расширилась зона патрулирования российской военной полиции. Таким образом предполагается повысить безопасность в регионе и восстановить нормальную жизнедеятельность для мирного населения.

Россияне помогают своим сирийским товарищам в восстановлении мира на их земле. Известно, что с 8 января специальные отряды военной полиции начали патрулировать территорию вокруг Манбдиджа. Для безопасности военных, маршрут их передвижения меняется ежедневно. Что не дает возможность оставшимся террористам нанести удар.

Напомним, что мирное население региона в декабре 2018 года попросило правительство страны взять контроль в свои руки и курдские отряды самообороны потеряли здесь свое влияние. Боевики после их изгнания отправились в восточный регион Сирии вдоль реки Евфрат.

За передвижением российских военных полицейских вдоль границы пристально наблюдают как с турецкой стороны, так с востока, где по-прежнему находятся силы международной коалиции, поэтому наши военнослужащие постоянно меняют маршрут патрулирования. Основной задачей патрулей является обеспечение безопасности в зоне ответственности, контроль положения и перемещения вооруженных формирований. Кроме того, военная полиция приходит на помощь местным жителям, если те находят неразорвавшиеся боеприпасы, а также сопровождает доставку гуманитарных грузов российского центра по примирению враждующих сторон.