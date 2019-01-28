Саакашвили нужно трое суток, чтобы свергнуть бывшую соратницу

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал вернуться на родину и сменить власть за 72 часа, при поддержке большей части народа и оппозиции. Как заявляет сам Саакашвили, власть нынешней главы государства Саолмеи Зурабашвили опасна для Грузии. Вполне возможно, что это заявление имеет право на жизнь, ведь во времена президента Саакашвили Зурабашвили была министром иностранных дел. Конфликт бывших соратников угрожает политической стабильности не только Грузии, но и всего Закавказского региона. Фактически, Саакашвили собирается свергнуть власть в стране.

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одессы, бывший гражданин Грузии и Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала Rustavi 2 пообещал вернуться в Грузию и свергнуть власть нынешнего президента страны Саломеи Зурабашвили. По словам Саакашвили, нынешняя грузинская власть слаба, безответственна и ведёт страну к катастрофе. Бывший президент готов вернуться на свою родину, где против него продолжаются уголовные дела, связанные с злоупотреблениями властью, опять возглавить страну и привести её к процветанию. Сам Михаил Саакашвили согласен вернуться в страну, только в том случае, если его поддержат представители оппозиции и широкие народные массы. В этом случае Саакашвили хватит, по его словам, 72-х часов для того, чтобы свергнуть власть в стране и вернуться в кресло президента.

Надо заметить, что для Грузии сценарий насильственной смены власти не нов – в результате народных волнений, сопровождавшихся иногда внутренними военными конфликтами, своих постов лишились президенты Грузии Звиад Гамсахурдия, Эдуард Шеварнадзе, Михаил Саакашвили. Характерно и то, что, говоря про оппозицию, Саакашвили имеет в виду своих бывших соратников, перешедших в оппозицию после смены власти в 2013 году. После поражения сторонников Саакашвили на парламентских выборах, не дожидаясь силовой развязки конфликта народа и власти, он бежал из страны и с тех пор пребывает вне Грузии, где его ждёт уголовное преследование.

Причина особо острой нелюбви бывшего президента Грузии к нынешней главе государства Саломее Зурабашвили может быть объяснима тем, что когда-то она входила в его команду в качестве министра иностранных дел, а пост главы государства заняла при помощи политиков, свергнувших в своё время Саакашвили. Так же немаловажно и то, что учившийся в Колумбийском университете Саакашвили всегда был достаточно явным агентом влияния США, в то время как Зурабашвили – уроженка и гражданка Франции, долгое время работавшая в МИД Франции. Вполне возможно, что здесь очередной виток тщательно скрываемого политического противостояния утрачивающих своё влияние США и, в противовес им, набирающего силу Европейского Союза.

Саломея Зурабашвили основной целью своего нахождения на посту президента страны называет максимальное сближение Тбилиси со странами Европейского Союза, имеющее в перспективе цель сделать Грузию страной-членом ЕС. Точно такие же амбициозные обещания в своё время давал Саакашвили, но вместо членства в ЕС главной целью называлось вступление страны в НАТО. Вероятно, что расхождения во взглядах между двумя соратниками, вызванное их прошлым, и привело Саакашвили и Зурабашвили к соперничеству. Теперь же Саакашвили провозглашает открытое намерение свергнуть бывшую соратницу. Было ли сегодняшнее заявление Саакашвили пустым бахвальстом, направленным на то, чтобы напомнить о себе в мире политики, или началом нового витка очередной политической интриги с его участием – покажет лишь время. Одно можно сказать точно: возвращение Саакашвили во власть угрожает стабильности и безопасности всего Закавказского региона, так как его антироссийская позиция и тяга к решительным, но необдуманным действиям, могут привести к самому плачевному результату. В своё время, наиболее убедительно это показал грузино-российский военный конфликт августа 2008 года.