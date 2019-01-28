«Не возвращайте СССР»: Житель Венесуэлы попросил Медведева прекратить воздействие на страну

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Снятие блокады с Ленинграда стало основным обсуждением, как в России, так и во всем мире. Жители всего земного шара высказались с обращением к Медведеву под его последним твитом.

27 января жители всего мира чтили день, который вот уже как 75 лет знаменателем снятием блокады с Ленинграда. Не прошел стороной новость и Дмитрий Медведев.

В своей социальной англоязычной сети Twitter, Дмитрий Медведев также напомнил о происходящем трети четверти века назад.

«Сегодня исполняется 75 лет со дня полной отмены блокады Ленинграда. Мы скорбим о тех, кто упал, защищая город и нарушая блокаду. Мы помним тех, кто работал в осажденном городе. Мы поклонимся нашим ветеранам. Их героические поступки будут в наших сердцах навсегда», - написал Медведев у себя в блоге.

Удивительно то, как отреагировали люди. Обычно, под его твитами происходят ругань, необоснованные обзывательства. Однако в этот раз люди отдали дань уважения дню, и все проблемы решали более конкретно. Так, допустим, житель Венесуэлы, затронув тему блокады Ленинграда попросил Медведева не устраивать тоже самое сейчас и у них в стране.

«Можете ли вы сказать Путину, чтобы отложил полностью действия в Венесуэле... более 5 000 000 бежали страны и тысячи детей умирают от голода каждый день в Венесуэле, так же, как они сделали в Ленинградную блокады. Почему невинные люди теперь должны страдать таким же образом? СССР закончился», - выразился гражданин Венесуэлы.

Другие граждане также поддержали высказавшегося: «Не возвращайте СССР», - умоляют они, однако сам Медведев никак не ответил.

Также в обсуждении участвовал и жители Германии, которые ознакомлены с историей. Каждый из них утвердил, что если бы на месте России была Германия, они бы никогда и ни за что не простили агрессору все уничтоженное и заплатили бы за все страдания своего народа.