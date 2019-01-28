«Японский автономный округ»: Стали ясны причины, по которым Россия не отдаст Курилы Японии – эксперт

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¾ россиян высказались против передачи островов соседям по океану. Российское правительство так же против. Казалось бы, что заставляет Японию тешить себя надеждой и почему Путин никогда не пойдёт на отчуждение российских островов? Разберёмся.

Япония вообще очень странная держава с очень странной логикой. Честно проиграв в войне на стороне агрессора и захватчика, подписав акт о капитуляции и передачи Курил СССР, в начале нового века вдруг очнулась от дрёмы и пошла требовать «своё» назад.

Какие силы правят бал в этой дикой нелогичности? Можно привести в пример премьера Японии Синдзо Абэ, занимающего трудовое кресло дольше всех в стране с 1971 года. Ему, безусловно, хочется усидеть на тёплом месте подольше, громкая политическая победа сослужит ему добрую службу. Известно, премьер даже поклялся на могиле отца вернуть Курилы на родину.

Ещё есть США, которые более-менее официально являются покровителем страны восходящего Солнца. Штаты имеют на территории островного государства свои военные базы, регулярно проводят с японцами совместные военные учения в относительной близости от российских границ и столицы Дальнего Востока.

Учитывая «мощь, величину и влияние» Японии как мирового игрока, особенно, соотнося с Россией, можно сразу выкинуть её и её интересы из данного разбора и оставить только две стороны. Россию, защищающую свой суверенитет и США, пытающуюся так или иначе забороть «встающего с колен» «геополитического партнёра». Руками Японии, разумеется.

Курилы – тихоокеанские ворота страны и один из приоритетных рубежей обороны. Дальний восток и Владивосток в частности – регион стратегический для страны, на который, в силу расположения, у Путина лично очень большие надежды, о чём он не раз заявлял, и о чём можно судить по крепнущей инфраструктуре, «стройкам века», крепнущим международным связям в Азиатско-тихоокеанском регионе.

И, конечно же, по усилению флота в военном порту Владивосток. А с той стороны океана, например – Америка. И любому ослаблению «партнёра» там будут очень рады, чем не переминут воспользоваться.

Так с чего же Россия должна своими руками ослаблять свои позиции и открывать ворота для потенциального врага, который гарантированно будет давить в открывшемся слабом месте? И какое отношение заимеет к себе Путин, прогнувшись под в разы более слабую страну, среди своего народа и на мировой арене?

Жертва, если она и может быть, должна делаться в обмен на что-то. И «мирный договор» с Японией этой жертвы не окупит. Потому россиянам можно спать спокойно – никто острова не отдаст, Путину интересно ослабление американского влияния на Японию, потому он и ведёт эту игру, предлагая качественные альтернативы и потихоньку переманивая соседа на свою сторону. Россия всегда защищала свой суверенитет, создавая "буферные" государства вокруг себя. Кто-то из вольных политических аналитиков в сети даже высказался на эту тему - «Японский автономный округ».