«Еще 2 статьи УК в копилке»: Навальный «натравил» людей на мертвого Черникова

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Сторонник нашумевшей пенсионной реформы, не доживший до пенсионного возраста, стал объектом критики и насмешек после скоропостижной смерти «по инициативе» Навального, за что ему грозят «новые 15 суток» и несколько лет колонии.

«Пенсионный фонд пришлет родным открытку». С этих слов начинается «эпитафия» сторонников Навального в отношении смерти Владимира Черникова. Чиновник, с чьей легкой руки были запрещены все митинги против пенсионной реформы, человек выступающий в защиту повышения пенсионного возраста, умер от сердечной недостаточности, не дожив до 55 лет.

Алексей Навальный, озвучив факт о смерти чиновника, упрекнул Черникова в «лицемерной» политической деятельности, за которой последовала череда крупных волнений по все стране. Сам Владимир Черников при жизни утверждал, что повышение пенсионного возраста — жесткая необходимость, поскольку средняя продолжительность жизни, в связи с улучшением ее качества, стала намного выше. Сторонники Навального расценили это как весьма «забавную» иронию.

Из-за подмокания шквалу насмешек и фактически провокации на это, Алексею Навальному грозят еще две статьи уголовного кодекса — это 282 пункт 2 «за содействие экстремистской деятельности», что входит в категорию «антипропаганды», и 319 статья «оскорбление представителя власти», хотя тут встает вопрос, остается ли юридически статус чиновника у человека после его смерти. Официально то его никто не отлучал.

Умер Владимир Черников. Московский чиновник, ответственный за запреты митингов. Он руководил тем, как меня с семьей выводили с митинга против реновации. Черников запрещал и митинг против повышения пенсионного возраста. Теперь мужчины выходят на пенсию в 65. Черников умер в 54. — Alexey Navalny (@navalny) January 27, 2019

В сумме главному оппозиционеру грозит от 5 лет заключения, 15 суток и около 10 миллионов рублей штрафа.

Законопроект о «запрете критики власти» прошел только в первом чтении и ее место сейчас занимает 319 статья, запрещающая оскорблять представителей власти, но из-за крайне размытых формулировок, под эту статью можно подписать всех, «кого удобно».