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Икона с изображением святого с лицом Петра Порошенко была написана по заказу украинского президента и находится в его собственной церкви, оборудованной в одной из резиденций национального лидера. Об этом рассказал побывавший в гостях у президента Украины экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко, бежавший из страны в Испанию.

По его словам, найти общий язык с константинопольским патриархатом и добиться предоставления украинской церкви томоса об автокефалии Порошенко удалось благодаря очень крупным взяткам. Таким же исключительно финансовым методом, как подчеркнул экс-депутат, президент планирует решать и проблему с отсутствием у него народной поддержки на предстоящих выборах.

На эмиграцию, как и на подобную откровенность в отношении украинского лидера, Онищенко решился по причине испортившихся с ним отношений. По признанию самого Онищенко, ранее, он, по поручению главы государства сам занимался подкупом членов Верховной Рады и манипуляцией общественным мнением, однако, став фигурантом крупного коррупционного скандала, лишился поддержки сверху и был вынужден бежать.

Возвращаясь к теме предстоящих выборов, бывший депутат подчеркнул, что Порошенко убежден в том, что у него «все схвачено». Глава Центризбиркома – его близкий друг, а на формирование у избирателей «правильного» мнения о кандидатах уже выделена сумма в размере порядка миллиарда долларов наличными.

В церковных вопросах у Петра Алексеевича, по слухам, все тоже неплохо. Созданная при его активной поддержке Православная церковь Украины служит не только для отвлечения общественного внимания от более насущных вопросов, но и, возможно еще при жизни Порошенко, постарается поднять вопрос о его канонизации и иконы с ликом святого Петра будут висеть не только в резиденции президента.

Нам остается только надеяться на то, что на этих иконах он будет хотя бы одет аккуратнее, чем в реальной жизни.