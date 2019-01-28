«Супер-игра!»: Якубович как доверенное лицо Путина может быть секретным «оружием» президента

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«Это не я сделал карьеру, это мне сделали карьеру», - сказал как-то Леонид Аркадьевич. Известно, что год назад он в 3-й раз стал доверенным лицом Путина. И ровно через год на волне свежих мировых событий становится ясна его роль в этом процессе…

Известный на всю страну и любимый всеми телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» был снова назначен доверенным лицом президента. К слову, до Путина он выступал в той же роли при Ельцине, то есть, это его 4-й «срок». Как сказал Якубович, он доверенное лицо «по определению» и уже давно принял это решение.

Известно, что президент может иметь не более 600 доверенных лиц, их задача – агитировать за кандидата в президенты или партию. Всего перед выборами 2018 года планировалось набрать не менее 500 человек на эту роль. Для данной функции традиционно выбираются народные любимцы – знаменитости и деятели культуры.

Становится вполне понятен смысл их деятельности – опираясь на известность и народную любовь своих доверенных, президент продвигает себя к заветному посту. После президентских выборов деятельность доверенных лиц автоматически заканчивается. Но не в случае с Якубовичем.

Известно, что он, как и Михаил Боярский, - в «топе» доверенных лиц Путина. Они чаще других выполняли эту роль для президента – трижды, почти на всех его сроках избрания – в 2004, 2012 и 2018 годах.

И если «Д’Артаньян» Боярский – лошадка тёмная, то с Леонидом Аркадьевичем всё более однозначно. Его роль в государственном процессе более весома и, вероятно, выходит за рамки его предвыборных полномочий.

Взять хотя бы его крылатое выражение: «Страна у нас замечательная, а вот с государством не повезло. Дурацкое оно, глупое.». Казалось бы, с чего человеку с таким отношением к государственной власти, вершиной которой уже 18 лет является Путин, помогать этой самой власти? Нестыковочка? Никак нет.

Очевидно, чтобы что-то изменить. Прекрасно понимая проблему «дураков» в российском правительстве Якубович, как русский патриот, хочет что-то исправить и готов приложить к этому руку. Также очевидно, что в Путина, как реформатора, он верит – иначе зачем его поддерживать три раза подряд?

Ещё перед выборами-2018 он говорил, что Путину стоит аплодировать только за то, что он согласился избраться в третий раз. Так как равнозначных ему кандидатов просто нет. Для Владимира Владимировича же Якубович – надёжная опора и поддержка и вне предвыборной гонки, так как, во-первых, имеет нерушимую популярность и любовь народа, являясь бессменным ведущим «Поля чудес» с 1991 года.

А во-вторых, имеет однозначные нравственные ценности, что видно из его крылатых цитат: «В угоду нравственности надо на какое-то время поступиться материальным.». В-третьих, вполне конкретна и неизменна его политическая позиция, он понимает, что главной задачей президента на текущем выборном сроке будет приведение страны к стабильности.

На волне критического падения рейтинга Путина к концу 2018 года – 36% (уровень 2006 года), президент вполне может опираться на поддержку и народную любовь Якубовича, как самого верного из одного из самых постоянных доверенных лиц.

Формально Леонид Аркадьевич от своих обязанностей освобождён, а неформально, являясь ярым сторонником Путина – вряд ли. Более того, известно, что в выборах-2018 конкретных задач перед доверенными не ставилось, каждый сам решал, как агитировать. Следовательно, такой подход предполагает, что они могут заниматься этим и после выборов, имея весомое влияние в умах общества.

Учитывая рейтинги российского правительства, на волне народного бума вокруг пенсионной реформы, взрывов в Магнитогорске и курильского вопроса, Леонид Аркадьевич, будучи теневым игроком и не занимая никаких должностей по отношению к правительству, вполне может эффективно работать на повышение этих самых рейтингов.