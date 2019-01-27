Взрывы в России заставляют Путина молчать: В Венесуэле пришла оборотка от США за Сирию – мнение

Сегодня, 18:14

Весь год было спокойно, а теперь ЧП просто посыпались. Начиная с Магнитогорска. Случайно это происходить просто не может. Видимо, именно взрывы в России заставляют Путина молчать. По крайней мере, не делать резких телодвижений. Возможно, спецслужбы изучают, а не пришла ли в Венесуэле оборотка от США за Сирию.

Там Америка выглядела не просто слабой. Она выглядела абсолютно беспомощной. Естественно, во внешней политике тот, кто считает себя мировым лидером, должен отвечать сильным ударом.

Самым слабым звеном, на которое США могут повлиять достаточно эффективно, оказалась Венесуэла. В то же время там во времена правления Мадуры появились и российские интересы. Это многомиллиардные контракты на нефть и вооружения.

Это был достаточно надёжный союзник РФ в Латинской Америке. И тут началось. Но не сразу. Сначала последовала целая череда самых разнообразных взрывов в РФ и множество смертей.

Можно всё списать на газ, но большинство россиян в это уже не верит. Не исключено, что «в очереди» может стоять ещё некоторое количество объектов. Такой тревоги в РФ давно не испытывали.

Не исключено, что именно эти взрывы стали для Владимира Путина своеобразным предупреждением от США, чтобы он не очень активно вмешивался в ситуацию, складывающуюся в Венесуэле.

Однако, ряд политологов уже напоминают этим «сценаристам». Лучше слушать слова Путина, чем его молчание. После этого может последовать нечто типа «зря вы, ребята, это делали с русскими».

Сирию вместе с Асадом смогли отстоять. Венесуэла намного меньше. Жаль, что о террористической угрозе пока не говорят в открытую. Граждане бы вновь, как и перед второй чеченской, начали патрулирование своих домов. Поняли бы.

А вот после этого можно уже и спокойно «открывать рот» и «со всей пролетарской ненавистью», чтобы неповадно было.

Хотелось бы услышать и конкретные итоги работы ФСБ. Только не фейковые. Ну и, естественно, не нарушая секретность.