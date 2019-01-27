США планируют использовать освобожденных из тюрьмы главарей ИГ* против России – политолог

Сегодня, 17:27

Иранские СМИ объявили о побеге из тюрьмы 40 боевиков и уверены, что это произошло именно руками американцев. По мнению специалистов, США планируют взять на вооружение главарей группировки и снова договориться с ними о сотрудничестве.

Сегодня, 27 января, иранское агентство Tasnim объявило о том, что около 40 главарей ИГ*(запрещена в РФ) бежало из тюрьмы. Причем произошло это именно при помощи США, считают в Иране.

Тюрьма, в которой содержались террористы, контролируется боевиками радикального движения «Талибан»* (запрещена в РФ). Как утверждает агентство, их побег стал результатом «секретной операции США», проведённой в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. Tasnim заявило, что информацию о случившемся подтвердил заместитель главы областного совета провинции Бадгис Абдулла Афзали.

Информация о сотрудничестве американского правительства и ИГ* обсуждается уже с 2014 года. Считается, что США использовало группировку для своих личных целей, а именно дестабилизации ситуации в Сирии и частично взятии ее под контроль, так как Россия встала на сторону законного правительства Башара Асада, а оппозицию поддержали европейские страны и США. Возможно, отчасти политологи и информационное агентство Ирана правы в том, что американское правительство берет под контроль «Исламское государство»* и таким образом ему подвластны некоторые позиции конфликтного региона. Причем это доставляет немало проблем РФ и дружественным сирийскому правительству странам, а потому США могли договариваться о дальнейших действиях с боевиками.

Политолог считает, что конкретно сейчас США, возможно, планируют использовать освобожденных из тюрьмы главарей ИГ* снова против России, но совершенно в другом регионе. Это может произойти абсолютно на любых полях сражений геополитических интересов, но предсказать, каким именно оно будет, практически невозможно. Ясно одно – американскому правительству вновь понадобились боевики и.