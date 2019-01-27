Ещё один невидимка: ВМС США пополнились вторым эсминцем класса Zumwalt

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Его передача в состав флота состоялась в Калифорнии на базе Сан-Диего. Количественный состав экипажа – 148 моряков.

Таким образом, в состав ВМС США вошёл ещё один боевой корабль-невидимка класса Zumwalt. Он стал вторым таким эсминцем, заступающим на боевое дежурство.

Глава американских ВМС уже назвал «USS Michael Monsoor» в качестве наиболее боеспособного средства, которыми располагает США. Также он выразил уверенность, что эти два эсминца «в течение ближайших десятилетий будут обеспечивать сдерживание и присутствие».

Военные эксперты тут же вспомнили, что первый эсминец класса Zumwalt на протяжении года ломался дважды.

В первый раз, когда самостоятельно направился в порт своей приписки. Ушёл недалеко. Как оказалось, его двигатели и системы их охлаждения рассчитаны лишь на определённый температурный режим забортной воды.

В итоге, «гордость флота США» только, что с помпой отправленную в первый поход, тянули назад несколькими буксирами. Его двигатели просто встали, как только температура воды слегка изменилась.

Устранили ли на нём эту «детскую ошибку», неизвестно. В противном случае, ему предстоит заниматься «сдерживанием и присутствием» лишь только рядом с побережьем США.

Как покажет себя ракетный эсминец «USS Michael Monsoor», выяснится достаточно скоро. Однако, в планах ВМС США обзавестись до 2020 года ещё одним таким кораблём.