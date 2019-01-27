Кругом измена: Венесуэла обвинила в госизмене своего военного атташе в США

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Это произошло после того, как он публично заявил, что признаёт Гуайдо в качестве законного президента страны. Реакция Минобороны была незамедлительной.

Венесуэла тут же обвинила в госизмене своего военного атташе в США. Теперь Хосе Луис Сильва считается преступником.

Минобороны Венесуэлы разместило информацию об этом в своём аккаунте в Twitter. При этом должность Сильвы там упоминалась с использованием прошедшего времени.

Отмечается, то, что он сделал, это акт трусости и измены по отношению к отечеству, которое было унаследовано от Симона Боливара.

В завершении поста Минобороны, сообщается, что Венесуэла отвергает заявление своего бывшего военного атташе в США.

В Москве уже сообщили, то, что происходит сейчас в Венесуэле, это квазипереворот, в котором участвуют зарубежные государства.

Политологи уже успели отреагировать, что «уши США» вылезли даже в этом вопросе.

Они и ранее обращали внимание на подозрительную схожесть того, что происходит в этой стране на то, что оно было тщательно организовано, и именно США.

Сейчас появился очередной высокопоставленный изменник. Возможно, его «примеру» последуют и другие.