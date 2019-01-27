«Дед Мутко или дед Рогозин»: Лена Миро раскритиковала Путина и Медведева за «одинаковых чиновников»

Сегодня, 11:28

Несколько вопросов по поводу состава чиновников возникло у Лены Миро к президенту и премьер-министру России. «Что о моей жизни понимает дед Мутко или дед Рогозин? А о вашей?».

В своем последнем посте в ЖЖ Лена Миро в пух и прах раскритиковала Владимира Путина и Дмитрия Медведева за подбор «топ-менеджеров» страны. «Семейные мужчины пятидесяти и старше лет, славянской наружности… В одинаковых костюмах и с одинаковым выражением лица», - пишет девушка.

По мнению Миро, такой контингент не сможет должным образом обеспечить потребности более молодого поколения. При этом большой упор она сделала на отсутствии у власти продвинутых и образованных женщин, которые не будут тянуть страну назад в «совковую мораль».

Кроме этого девушка обратила внимание на то, в каком виде проходят политические заседания: «склонили свои головы и сидят понурые - одни и те же взгляды, прически, настроение…». Миро предположила, что большинство политиков просто бояться выглядеть по-другому и проявлять какие-то «лишние» эмоции.

В противовес России блоггер приводит Канаду и Швецию, где премьер-министр может себе позволить целоваться с женой на публике, а министр культуры - носить дреды. В этих странах однозначно больше свободы в поведении чиновников, соответственно, более свободно и комфортно себя чувствует и их население. Чего опять же нельзя сказать о России.

«Или, может быть, вас всё устраивает?», - многозначно завершила девушка свой пост.