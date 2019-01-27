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Страны, объявившие бойкот крымскому референдума, ловко переобулись и требуют того же, но в Венесуэле. Оказалось, что признание Крыма попросту не входило в круг интересов европейских государств.

Франция, Испания, Германия — страны, признавшие незаконность референдума в Крыму по поводу территориального возвращения Крымского полуострова в состав российского государства, из-за проведения его за неделю в период конституционного кризиса в Украине. Однако представители этих стран потребовали на заседании ген. ассамблеи ООН признать провозглашенным президента Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, если в течении следующих восьми дней не будут проведены в срочном порядке демократические выборы на пост главы государства.

«Лицемерием попахивает, по-европейски, так сказать»

Сейчас Венесуэла из богатейшей страны в Южной Америке превратилась в страну третьего мира», разоренная и разграбленная националистической политикой Уго Чавеса и Николаса Мадуро. Хотя по оценкам мировых аналитиков, настоящим приемником Чавеса был Диосдадо Кабельо — «министр всего на свете» и серый венесуэльский кардинал, под чьи идеи продолжала угасать страна. Но его пост положение осыпается, будто замки из песка, и без чавизма у Кабельо нет будущего на политическом посту. Оттого он так и вцепился «в горло» либералам, обещая «помочь» наладить обстановку в стране, где, к слову вода и электричество дается лишь на пару часов в день и отсутствует какая-либо мед помощь.

Сам чавизм развивался как полу-утопичная идея, совмещенная с национализацией внутреннего рынка, однако постепенно скатился до состояния итальянского фашизма.