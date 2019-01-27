Кабаева и Тиль – обиженные «бывшие»: Ребёнок Лободы может стать наследником Путина

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Президент и «суперзвезда» РФ могли скрывать любовные отношения с взаимовыгодной связью.

Владимир Путин уже почти как 6 лет развелся со своей женой Людмилой. За это время ему много с кем приписывали роман. Одним из самых ярких стал роман с Алиной Кабаевой. Слухи родились не на пустом месте, девушка действительно проводила много времени в обществе президента, а тот, в свою очередь, мог очень сильно обидеть девушку. К примеру, когда Алина начала вкладывать деньги в акции СМИ, вместо продвигающихся и подающих надежд информационных средств, Путин повлиял на Алину, предложив вложиться в акции именно Первого канала, которые уже давно несут за собой только убытки, чем мог обидеть спортсменку.

Следующей самой обсуждаемой парой стала Светлана Лобода, бывшая солистка группы «ВИА Гра» с 2004 года. Её старший ребенок, 6-летняя Евангелина Царь, от отца Андрея Царь. С этим ребенком всё ясно. Однако за второй дочерью, Тильдой, есть очень много вопросов. Кто же отец? Поклонники сразу отметили очевидное сходство с именем предполагаемого отца девочки, немецкого вокалиста, композитора и лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Учитывая то, как она восхищалась в соцсетях творчеством и выставлять провокационные подписи, комментируя творчество Тилля, а также публично надевала футболки с изображением музыканта – все открыто говорило о том, кто отец. Однако публично отца она не называла, чем, возможно, и обижала немецкого лидера группы. В одном из своих интервью она ответила на вопрос об отцовстве так:

«У меня контракты и обещания, я не могу ответить на Ваш вопрос».

Однако есть множества доводов, подтверждающих, что истинным отцом может являться президент, и сейчас он активно поддерживает певицу во всех её падениях и взлётах. Тилль мог быть лишь ярким примером отвода глаз.

Известно, что в 2024 году Путин уйдет с поста президента и уже не сможет ступить на «престол», однако верным его союзником и наследником может стать ребенок. Лобода – умная, красивая и действительно первая женщина в России, которая смогла заслужить внимание президента.

Касаемо отцовства есть много вопросов и нельзя полностью утверждать, что президент – кровный отец. Однако секретность и умение конспирироваться – то, что сейчас нужно Путину.

Стоит заметить, что на самом значимом празднике для России, где каждая семья собирается около телевизора, Новый год, сначала выступил Путин, затем куранты и, пока не доиграл последний аккорд гимна, каналы включили песню Лободы «Суперзвезда». И так на всех значимых событиях. Пока есть только два человека в России – Путин и Лобода. Тилль не даст Светлане нужного продвижения. Кабаева уже давно потеряла былую мудрость, молодость и фигуру, поэтому, после окончания правления президента, если Лобода сейчас не сбавит обороты, есть большая вероятность, что Путин открыто заявит стране о своих отношениях с Лободой. Тут певица может открыто надеяться на обеспечение и славу, а Путин сможет воспитать достойную наследницу и видеть стройную, красивую и умную жену.