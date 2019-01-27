«Неправильно отмечаете»: В Германии недовольны тем, как Россия вспоминает снятие блокады с Ленинграда

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Снятие блокады с Ленинграда - это трагедия, а не праздник. Так считает журналистка немецкого печатного издания Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке, которая в своем недавнем материале упрекает Россию в излишней «героизации» событий, связанных с обороной города.

Главной претензий, которую Бигальке высказывает в адрес современной России, является проведение в Санкт-Петербурге торжественного военного парада, ежегодно организуемого в годовщину освобождения города от осады фашистских войск. Жертвы блокады, по ее мнению, не отдавали своих жизней за победу добровольно, а поэтому проведение такого рода мероприятий неуместно.

Используя достаточно специфическую аргументацию, журналистка пытается убедить читателей в том, что ответственность за гибель жителей Ленинграда в годы блокады лежит не только на силах Вермахта, но и на руководстве СССР, которое, по ее словам, «мало сделало» для людей. То есть, по логике Бигальке, все погибшие во время войны с Германией граждане Советского Союза умерли не из-за действий нацистов, а попросту потому что руководство страны «плохо о них заботилось».

Несложно заметить, что такого рода высказывания, все чаще в последние время звучащие из уст разного рода политиков и журналистов из стран, запятнавших себя когда-то пособничеством нацизму, является попыткой добиться постепенного искажения восприятия Второй мировой войны, ее причин и итогов. На Украине национальными героями объявляют карателей, сотрудничавших с немецкими войсками; в Латвии, с одобрения правительства, организуются марши ветеранов СС; а сами немцы все чаще говорят о том, что были попросту обмануты Гитлером и ни в чем не виноваты.

Отдельное огорчение вызывает и то, с какой готовностью эту новую точку зрения перенимают и отдельные люди в нашей стране, особенно в том случае, если речь идет о возможной материальной прибыли. Так, уже этой весной один из российских телеканалов собирается показать в своем эфире немецкий сериал о Второй мировой войне «Наши матери, наши отцы», рассказывающий о группе друзей, несколько из которых принимают участие в боевых действиях на Восточном фронте. Главные герои, при этом, естественно выставляются людьми высокой морали сложной душевной организации, в то время как Советский Союз в картине населен бандитами и насильниками.

Усилия, прилыгаемые западными пропагандистами к искажению общественного восприятия реальной истории, очевидны и если и вполне может быть, что еще через 50 лет уже не Третий Рейх, а Советский Союз будет восприниматься как агрессор и главный разжигатель самой страшной войны в истории человечества.