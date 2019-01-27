Есть ли у России шансы вернуть деньги, вложенные в Венесуэлу?

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Вероятная скорая смена власти в Венесуэле вызывает вопрос о миллиардах долларов, которые «Роснефть» и «Лукойл» вложили в умирающую экономику этой страны.

Россия несколько раз выделяла миллиардные кредиты венесуэльскому правительству. В последний раз в 2017 году «Роснефть» в виде предоплаты за будущие нефтяные поставки заплатила 6 млрд долларов. Причем, крах венесуэльской экономики уже тогда был виден невооруженным глазом: например, инфляция по итогам 2017 года была больше 4000%.

На сегодняшний день российские компании вложили в Венесуэлу безвозвратно 17 млрд долларов. Чтобы представить масштаб суммы, скажем, что годовой бюджет Екатеринбурга в 2019 году составляет 0,6 млрд долларов.

В результате тотального обнищания населения, многих миллионов беженцев в Венесуэле назрел социальный взрыв. Уже в 2017-м число погибших в ходе протестов составляло несколько сотен человек. Национальная валюта, боливар, уже в 2017 году обесценилась в 26 раз.

Сейчас же годовая инфляция в Венесуэле достигла 1,7 млн процентов. Минимальная месячная зарплата – $0,5. 82% населения живут за чертой бедности.

В условиях такой катастрофической ситуации руководитель парламента Хуан Гуайдо предложил план спасения нефтяной отрасли Венесуэлы (а запасы нефти там – одни из самых больших в мире). Гуайдо предлагает создать некое агентство для организации тендеров по добыче углеводородов. Государственную монополию он предлагает преобразовать (путем приватизации). Это может помочь привлечению инвестиций в умирающую экономику и поможет выполнять обязательства по уже заключенным нефтяным контрактам.

В условиях банкротства ничего умнее и не придумаешь, это единственный возможный путь. Парадоксально, но именно план Гуайдо сохраняет вероятность возврата долгов кредиторам Венесуэлы (и России в том числе).

Однако, судя по всему, Россия упрямо будет поддерживать Мадуро, руководствуясь некими соображениями престижа. И, так как у Мадуро с каждым днем остается все меньше шансов сохранить власть, в итоге Россия окончательно испортит отношения с будушей властью Венесуэлы.

И если в этой стране будущее руководство сумеет удержать на плаву экономику, то приоритетными для него станут долги перед другими кредиторами, например, Китаем, США и Великобританией. А Россия может в этом случае не получить ничего.