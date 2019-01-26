Вчера, 23:24

Немецкие СМИ «в последнюю очередь» имеют право критиковать действия РФ, когда дело касается памяти Второй мировой войны, считают и депутаты, и рядовое население. По их словам, снятие блокады является первым победным днем в истории Санкт-Петербурга и приравнивается к парадам в честь 9 мая.

Журналистку немецкой газеты Süddeutsche Zeitung возмутило празднование 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда. По ее мнению, героизация жертв блокады опасна. В статье под названием «Москва злоупотребляет памятью о Ленинграде» Зильке Бигальке напоминает, что в это воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет военный парад в честь 75-летия снятия блокады. По ее мнению, торжества неуместны, когда речь идет о масштабной трагедии.

По словам журналистки, «тем, кто находится у власти в Москве», не стоит злоупотреблять такой трагедией в собственной истории, а уж тем более проводить парад в его честь. Подобная публикация вызвала достаточно резкую реакцию в России, так как, по мнению и депутатов, и рядовых россиян, Германия не может критиковать страну за восхваление собственной победы, когда сама была нападающей и проигравшей стороной. Естественно, парад не направлен на разжигание межнациональной розни, но подобные статьи просто неприемлемы для такого торжества, ведь парад производится не в честь самой блокады, а в честь ее снятия и это большая победа для жителей Санкт-Петербурга, потому высказывания Бильгаке неуместны и глупы в таком контексте.

Также аналитики считают, что за счет критики российских парадов в честь снятия блокады Ленинграда Германия пытается забыть годы Третьего Рейха и зверства Адольфа Гитлера, который преследовал свою национальную идею. При этом, по их мнению, сами немцы в годы после Второй мировой войны тщательно скрывали свои преступления против даже своего народа и потому однажды даже выслали из страны исследовательницу, которая пыталась раскрыть правду о фашистской Германии и населении своего маленького городка. За это ее буквально возненавидели, но женщина бежала и все равно опубликовала свои работы.

Таким образом, Германия, по всей видимости, старается не вспоминать годы геноцида чужого народа и подобные парады лишь «бередят старые раны». Однако, стоит понимать, что для Россси это действительно Великая победа и память о ней будет сохраняться долгие-долгие годы.