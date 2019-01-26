МИД РФ ответил на ультиматум стран ЕС в адрес Мадуро

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Некоторые государства-члены ЕС, а именно, Франция, Германия и Испания, призывают президента Венесуэлы Николаса Мадуро провести «свободные и прозрачные» досрочные выборы. В противном случае они обещают последовать примеру США и большинства стран Латинской Америки и признать Хуана Гуайдо переходным президентом Венесуэлы.

В субботу, 26 января, МИД РФ отметил, что заявления, сделанные Францией, Германией и Испанией в отношении признания Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, были идентичными и сделаны европейскими лидерами одновременно, по словам Марии Захаровой, пресс-секретаря министерства.

«Заявления не только идентичны, но и сделаны одновременно», - написала она в посте в Facebook.

Это наблюдение появилось после того, как ранее в тот же день Испания предъявила ультиматум президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, заявив, что признает руководителя парламента этой страны Хуана Гуайдо временным президентом страны, если действующий лидер не объявит выборы в течение восьми дней, предупредил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Если честные, свободные и прозрачные выборы в Венесуэле не будут созваны в течение восьми дней, Испания признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы», - сказал Санчес в официальном заявлении.

В то же время правительство Германии заявило, что оно также готово признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы, если не будут выполнены условия, выдвинутые Мадридом, говорится в заявлении официального представителя правительства, опубликованном в Twitter. Аналогичная позиция была высказана президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Позднее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хантс поддержал эти высказывания, предупредив, что Великобритания признает Хуана Гуайдо, если Венесуэла не объявит о новых выборах в течение 8 дней.

Эти заявления прозвучали в среду после того, как руководитель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны вместе с США, Канадой и практически всей Латинской Америкой, признавшими политика в качестве такового.

Мадуро, в свою очередь, обвинил Вашингтон в попытке устроить переворот в Венесуэле и объявил о своем решении разорвать дипломатические отношения с США. Но этот разрыв отношений с США выглядит странным, так как Мадуро сказал, что Венесуэла будет продолжать продавать США нефть. А Соединенные Штаты являются главным покупателем венесуэльской нефти, доля экспорта в США составляет более 40% от всего экспорта нефти Венесуэлой.

Напомним, что Мадуро вначале объявил Гуайдо преступником, а позднее заявил, что готов на переговоры с ним. Видимо, дела с поддержкой у него плохи. Он может опираться на спецслужбы и так называемых «коллективос» - «титушек», порой даже вооруженных, находящихся на содержании власти.

Армия, несмотря на заявления генералов о поддержке Мадуро, пока сохраняет нейтралитет. Агитаторы Гуайдо работают в военной среде на уровне офицеров высшего звена вплоть до полковников.

США заявили, что при мирном развитии событий они вмешиваться не будут. Если будут жертвы, США вмешаются.

Российский МИД заявил: «Извне ведется искусственный разогрев ситуации, стимулируются наиболее радикальные настроения. Продолжается циничное, неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства».