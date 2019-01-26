Азаров назвал предвыборный тур Порошенко театром абсурда

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Об этом беглый бывший украинский премьер-министр Николай Азаров рассказал 26 января.

«Театром абсурда» он назвал поездки Петра Порошенко по городам и весям с полученным украинской церковью томосом. Этот предвыборный томос-тур призван повысить рейтинг Порошенко, который никак не получается поднять на фоне повышения коммунальных платежей и цен. Поэтому Порошенко так нервничает и на вопрос о коррупции не находит ничего лучшего, как заявить: «Поставь свечку, и Бог тебя попустит».

Судя по социологическим опросам, томос-тур не принес Порошенко особенной выгоды. А после новогоднего выступления комика Владимира Зеленского и последующей регистрации его кандидатом в президенты положение Порошенко в президентской гонке стало еще более печальным.

Ведь, согласно многим опросам, его опережают Юлия Тимошенко (лидер партии «Батькивщина»), Владимир Зеленский и Андрей Садовой (мэр Львова, лидер партии «Самопомощь»). Примерно на одном уровне с Порошенко находится Анатолий Гриценко.

Таким образом, для Порошенко вовсю запахло жареным – ему реально грозит непопадание во второй тур. Поэтому начались повсеместные нападки на Зеленского. Например, вчера, 25 января, на телеканале «Прямой» демонстрировался документальный фильм «Зеленое шоу для Коломойского».

Азаров также сказал, что не понимает, кем сейчас является патриарх Филарет, ведь в томосе он не признан патриархом. Филарет присутствовал на съезде партии «Батькивщина», на котором Юлия Тимошенко была выдвинута кандидатом в президенты Украины.

По поводу Филарета объяснить, как раз можно легко. Он, по сути, пожертвовал своими амбициями ради объединения православных церквей в Украине. Объединенная церковь создана, но он не является патриархом. Такой добровольный уход с высочайшего поста является большой редкостью для постсоветского пространства, где все зубами вцепляются в свои должности – и в миру, и в церкви.