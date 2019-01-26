У Навального из-за «досье на Кабаеву и Путина» никогда не начнется политическая карьера - мнение

Сегодня, 15:30

Оппозиционер и блогер решился задать откровенный вопрос главе Кремля, после чего может и стал «в стороне от большой политики».

Алексей Навальный в последнее время, а именно с 2016 года, стал жить еще лучше. Кроме своих постоянных расследований в Фонде борьбы с коррупцией, Навальный не переставал травить и представителей власти колкими комментариями и словами непонимания. Несомненно, политика Путина может вызывать бурю эмоций, но все же президент был выбран не случайно и большинство россиян сделали свой выбор осознанно. Что касается Навального, он все чаще комментирует ситуацию, даже по Венесуэле в разрезе потерь для РФ и неправильного ведения дел Путиным.

В 2016 году, после громких обсуждений и догадок в адрес отношений Путина и Кабаевой, Навальный поставил вопрос ребром. Узнать напрямую решил Алексей Анатольевич, кем приходится главе РФ самая завидная женщина России: Любовница или жена.

Ответа понятное дело, оппозиционер не получил и вскоре рассказал, как видит отношения пары, приплел к ситуации мать Кабаевой Любовь. Есть такое мнение, что у Алексея Навального из-за «досье на Кабаеву и Путина» никогда не начнется серьезная политическая карьера. Постоянные «палки в колеса» действующей власти, кажется, действуют против самого инициатора ведения «медиавойны». Путин не комментировал ситуацию, но странно было бы, если действительно занятый делами страны Путин сидел бы и следил за выпадами Навального, но все же Алина Кабаева ответила Алексею на его попытку свести президента и спортсменку.

Таким образом, рейтинги Навального на скандале с именами Кабаевой и Путина не повысились до небес, что может быть свидетельством того, что у Навального из-за «досье на Кабаеву и Путина» никогда не начнется политическая карьера.