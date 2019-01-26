«Рупор Кремля?»: Алина Кабаева может скрывать тайную миссию Путина в медиабизнесе

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Спортсменка владеет акциями «Пятого канала», «РЕН-ТВ», «Eurosport» и «Discovery» возможно не случайно. К тому же слухи о покупке Кабаевой акций Первого федерального канала могли стать реальными, для того, чтобы помогать президенту.

Алина Кабаева, известная российская гимнастка и неоднократная чемпионка Олимпийских игр, стала особо известной после появления слухов о ее возможном романе с главой РФ Владимиром Владимировичем Путиным. «Любовница, точно любовница», - в один голос писали в СМИ, подчеркивая возможный союз даже снимками, которые были монтажом и провокацией. На самом деле Алина Маратовна не раз опровергала все обвинения и подчеркивала, что детей у нее нет вообще, не то, что от Путина. Однако за разговорами о личном в тень ушла история о бизнесе Кабаевой. Мало кто знает, что Путин может связан с матерью Алины – Любовью Кабаевой. Есть данные, что именно мать Алины записана владелицей двухэтажного шале площадью 334 м².

А досталось это имение от гендиректора «Газпромтранса» Вячеслава Тюрина. Получается, что мать Каабаевой имеет активы, но об этом мало сообщается, может и не случайно. Кроме того, Алина Кабаева сама стала собственницей почти 3 га недалеко от МКАДа, расположенных рядом с особняком Виктора Зубкова, что не может не удивлять. Кроме того, Спортсменка владеет акциями «Пятого канала», «РЕН-ТВ», «Eurosport» и «Discovery».

Сообщалось, что холдинг в бизнесе Кабаевой имеет виды на часть активов самого Романа Абрамовича на Первом канале. Получается, самый знаменитый бизнесмен РФ может отдать часть своего возможного дохода спортсменке Кабаевой? Странно, но возможно это из-за юридических нюансов, которые может нашли советники холдинга Алины Маратовны. Ничего странного вроде бы нет в расширении бизнес-влияния, но все же есть и вторая версия происходящего. Алина Кабаева может скрывать тайную миссию Путина в медиабизнесе. Если предположить, что Кабаева не любовница Путина, как привыкли считать, а его правая рука в сфере общения с СМИ, то вполне реальной кажется именно эта версия. Алина Маратовна владеет хорошей частью акций российских медиа, а возможно есть и другие акции, о которых назойливые журналисты не успели разведать. Если даже представить, что был договор Путина и Абрамовича на отказ от части акций на Первый канал, то возможно Кабаевой новый бизнес мог достаться вообще почти даром.

Взамен на хорошее предложение Путина, Кабаева могла получить предложение и выполнять роль странного объекта, о котором говорят американцы и западные СМИ, – «рупор Кремля». Реально неплохое предположение может быть реальностью, но все же официальных комментариев Путина и Кабаевой не стоит ждать. Однако есть еще такой момент, что медиабизнес Кабаевой могла помочь ей получить мать. Мама Люба возможно не менее дочери умеет вести дела и могла дать правильные советы дочери, чтобы превратить бизнес в холдинг. Таким образом, Алина Кабаева может скрывать тайную миссию Путина в медиабизнесе, но вместе с тем могла и прислушаться к матери при выборе своего пути после окончания спортивной карьеры. На самом деле спортшкола имени Кабаевой была бы популярной, но медиабизнес несомненно золотое дно, которое Кабаева может приумножить с годами. А вот стоит ли в эту историю добавлять интерес Путина и собственно персону президента - это уже решать каждому самостоятельно.