В США назвали президента РФ Путина рок-звездой Сербии

Сегодня, 11:33

Foreign Policy со штаб-квартирой в Вашингтоне прокомментировали визит Владимира Владимировича в Сербию, но описание и сравнение статьи выглядит несколько «жестко».

Американское издание Foreign Policy решило прокомментировать дружеский визит президента Путина в Сербию, который состоялся 17 января 2019 года. Несмотря на дружеские отношения Сербии и РФ, американское издание спустя 10 дней после важного события и поездки решилось написать статью, в которой президента России назвали рок-звездой. Вот, например, начать свой рассказ журналисты решились с весьма необычного вступления, который трудно назвать объективным.

«Визит президента России в Сербию прошел с любовью - но помимо оды православному братству, два авторитарных лидера используют друг друга для продвижения геополитической повестки дня. За несколько дней до первой зарубежной поездки Владимира Путина в 2019 году пресса в Сербии уже освещала однодневный визит российского президента в Белград. От возможных вариантов трапезы - включая традиционный местный бренди имени Путина - до пушистой овчарки, которую президент Сербии Александр Вучич планировал подарить своему российскому коллеге в Белграде, карнавальное празднование началось еще до того, как Путин приземлился в Сербии 17 января», - пишет автор статьи в Foreign Policy.

Также подчеркивается, что в Европе не так много мест, где визит Путина мог бы вызвать такую эйфорию в тот момент, когда «большинство лидеров континента смотрят на российского лидера со смесью подозрительности и презрения». Также журналисты решились осветить диалог президента Сербии и РФ.

«Для откровенно пропутинского Вучича картина сложнее, чем кажется. Несмотря на все его громкие и символические увертюры в адрес Путина и России, политика Вучича в конечном счете направлена на интеграцию балканской страны в Европейский Союз - то, что замалчивается каждый раз, когда он и Путин собираются вместе», - подчеркнули в Foreign Policy.

В издании США назвали президента РФ Путина рок-звездой Сербии, и прозвучало это именно в заголовке «There’s One Country in Europe Where Putin Is a Rock Star», что переводится как «Есть одна страна в Европе, где Путин - рок-звезда».

Такое сравнение и отождествление уж слишком громко и неестественно звучит. Стоит подчеркнуть, что такой ажиотаж вокруг приезда Путина спустя 10 дней и «высмеивание» в такой форме могло быть специальным из-за ситуации в Венесуэле, где уже столкнулись интересы США и России. В любом случае вести информационную войну и открыто говорить о Путине в США могут не решаться, но такие высказывания в адрес главы Кремля кажутся заангажированной информационной войной, но время покажет, так ли это.