Противостояние России и США в Венесуэле может превратиться в крупномасштабный военный конфликт

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Венесуэла на данный момент находится примерно в положении Кореи много лет назад, считают специалисты. По их мнению, геополитические игры двух давних соперников могут привести к катастрофическим последствиям.

Политический кризис в Венесуэле назревал еще с 2012 года. После смерти президента Уго Чавеса, который проводил социалистическую политику в государстве, в 2013 году на его смену пришел его преемник Николас Мадуро, который продолжал линию внутренней политики Чавеса, однако, у него это происходило не столь успешно. Как итог, преступность, коррупция, экономический спад, дефицит продуктов, инфляция и политический конфликт между правящей верхушкой и оппозицией привели к тому, что после избрания на второй срок Мадуро в стране обострился политический кризис и 23 января лидер противоборствующей стороны Хуан Гуайдо объявил выборы недействительными, а место президента вакантным и после этого объявил себя главой государства вместо Мадуро.

Естественно, что на фоне социалистического настроя Венесуэлы, США поддержали кандидатуру нового президента в лице Гуайдо. Буквально через несколько минут после самопровозглашения, Дональд Трамп объявил о своей поддержке оппозиции в Венесуэле. Ныне действующий президент тут же отозвал американских дипломатов из посольства и разорвал отношения с США. Россия же считает, что лишь легальная и легитимная власть в кризисном государстве может решить проблемы и потому поддерживает Мадуро.

С одной стороны, РФ оказывает поддержку президенту, который всецело «развалил» экономику Венесуэлы, но является противником американского государства. И, с другой стороны, США признает оппозиционное правительство главным в стране и таким образом поддерживает беспорядки, но главное, что противоборствует России. Все звучит совсем нелогично и напоминает ситуации, сложившиеся еще много лет назад во Вьетнаме, Корее, если брать ближайшее прошлое, то в Украине. Правительства играют в геополитику на территории других государств, а это, в свою очередь приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Политики стараются сохранить «престиж» государства, но в конечном итоге все равно дискредитируют себя тем, что, подобно детям, борются за внимание одного куска земли.

Аналитики считают, что противостояние России и США в Венесуэле может превратиться в крупномасштабный военный конфликт и тогда процесс уже будет не остановить. «Холодная» война превратится в «горячую» и пострадает в буквальном смысле весь мир. Специалисты призывают прийти к консенсусу в данном вопросе, а лучше оставить в покое государство, раздираемое внутриполитическим кризисом и дать ему свободу самостоятельно решить этот вопрос, без внешнего вмешательства, иначе военных действий будет не избежать.