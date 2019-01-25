Зеленский подал честную декларацию: Указал недвижимость в Украине и Британии

Сегодня, 20:20

В Украине стартует предвыборная компания, самый вероятный претендент на главный пост страны – Владимир Зеленский. Шоумен подал честную декларацию, в которой указал все свои дома и квартиры, а так же счета в банках.

Сегодня 25 января документы в ЦВК Украины подал Владимир Зеленский. Такое событие он связал со своим днем рождения – комику исполнился 41 год. Для того, что бы развеять все кривотолки, которые рассказывают о нем сторонники действующего президента Петра Порошенко, он показал все, что есть в декларации.

Так, за 2017 год шоумен заработал 7,3 миллиона гривен. На его счету собралась сумма в размере 23,2 миллиона гривен. Также Зеленский владеет автомобилем Range Rover, а у жены квартира в Ялте. В совместном пользовании (аренда) супругов есть квартира в Великобритании и Киеве, а вот их собственниками является компания с Кипра.

Супруга Зеленского Елена также работает в «Квартал 95», где смогла заработать 800 тысяч гривен за 2017 год. На счетах комика 434 тысяч долларов (в основном в Приватбанке в Латвии), 132 евро и 1,2 миллиона гривен, а наличными - 285 тысяч долларов, 50 тысяч евро и 220 тысяч гривен. Кроме того, отмечается, что он и его супруга владеют акциями и ценными бумагами. Зеленский указал 26 торговых марок, три полезные модели и три изобретения, а также корпоративные права в ряде фирм.

Всю информацию о своих доходах кандидат в президенты выложил на своем официальном сайте. Люди могут оценить, как эффективно он работает и зарабатывает.