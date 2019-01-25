Навальный обвинил Путина в повышении налогов ради погашения безвозмездного кредита Венесуэле

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17 млрд долларов, выделенных Венесуэле правительством России, по мнению Навального, гражданам нашей страны придется отдавать из своих карманов.

Алексей Навальный в своем новом видео обвинил Путина в повышении налогов ради погашения безвозмездного кредита Венесуэле. По его мнению, правительство страны переложило ответственность за свои действия на рядовых граждан, которые, вероятно, ничего не знали о том, что с россиян будут взимать по 7,5 тысяч рублей. Он аргументировал это тем, что Венесуэла никогда не сможет отдать долг России, о чем правительству РФ было заведомо известно.

Независимо от возраста и благосостояния россиян, по мнению Навального, было инвестировано 17 млрд долларов на благо Венесуэлы, которая на данный момент переживает настоящую революцию. Навальный назвал этот геополитический ход идиотским решением, поскольку никогда не вернутся эти деньги. Но политик, вероятно, не осведомлен, что та же Венесуэла, в случае, если режим Мадуро не будет свергнут, сможет рассчитаться с Россией нефтью - страна занимает первое место в мире по содержанию нефти, поэтому такой долг в некой мере даже выгоден нашему государству.

Также Навальный считает, что Гуаидо, объявивший себя новым президентом Венесуэлы, был выбран легитимным путем, а Мадуро незаконно узурпировал власть. В словах Навального прослеживается намек на некую параллель между правлением в России, хотя множество аналитиков-соотечественников убеждены, что именно грамотное правление Путина не допускает такого беспредела в нашей стране, как в Венесуэле. Поэтому даже решение российского правительства о помощи стране, которая страдает от действий США и пытается повторить украинский сценарий, будет иметь для РФ вполне положительный результат.