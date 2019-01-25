Сегодня, 15:13

Путина, Медведева, Пескова люди все равно будут слышать, как бы их не пытались перекричать оппозиционеры, но вот политическая судьба Ксении и Алексея - только писать посты в «Кровавой барыне» и ФБК, без права на власть.

Ситуация в Венесуэле очень беспокоит не только официальную власть , но и оппозиционеров в РФ. Пока Песков, Медведев и Путин дают комментарии по ситуации, поскольку странно было бы хранить молчание, когда есть реальные проблемы в стране куда не только идут деньги России, но и где слаженные годами политические связи и общие проекты. Однако, неясной остается ситуация с позиции и поведения Ксении Анатольевны и Алексея Анатольевича. Складывается впечатление, что Собчак и Навальный могут специально отвлекать россиян темой «Венесуэлы» из-за осознания своего положения в РФ. Из-за низких рейтингов и может даже отсутствия активности в политической жизни страны оба политических деятеля не нашли возможно более быстрого способа упрекнуть власть в ошибках чем скомпрометировать. Вот, например, Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» активно указывает на ошибки власти и не стесняется в выражениях и словах. Также произошло по теме Венесуэлы.

В свою очередь Навальный пристально демонстрирует достижения Фонда борьбы с коррупцией, который то и дело творит сенсации и находит «госденьги». Также не лишним политик считает постоянные «Твиты» в соцсети на темы по вопросу Венесуэлы с соответствующим хештегом.

Собчак и Навальный могут специально отвлекать россиян темой «Венесуэлы» из-за осознания своего положения в РФ, поскольку по ситуации на сегодня признанная и правомочная власть в лице Путина, Медведева имеет больше одобрения людей, нежели указанные два политика.