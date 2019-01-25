По стопам отца: На посту директора ФБР 12 лет мог быть сын шефа гестапо при Гитлере

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Конспирологи говорят о спасшейся верхушке рейха не безосновательно.

Давно ходят слухи о том, что высшее руководство рейха в конце войны эвакуировалось или были захвачено и вывезено в США. Мы знаем о знаменитом Вернере Фон Брауне, который помогал в разработке оружия США, а у Гитлера он строил свою баллистическую ракету «ФАУ-2».

Также, после победы над Германией, о судьбе Генриха Мюллера, шефа гестапо при Гитлере, мало что известно. Перед судом в Нюрнберге он не пристал. Как заявляли изначально, он был убит, чему свидетельствовал найденый труп в генеральском мундире с документами и фотографией Мюллера. Но позже учёные доказали, что это был не он.

Есть версия, что шеф гестапо был завербован ЦРУ и вывезен в США. Отталкиваясь от этого, есть предположение, что бывший директор ФБР Роберт Мюллер является сыном Генриха Мюллера, того самого шефа гестапо. Получается, что США не только захватывали в плен верхушку рейха, но и потом скрывали их у себя, не выдавая под суд в Нюрнберге.

Часто ФБР называли «вторым гестапо» из-за методов работы ведомства, которые были схожими с методами гестапо. Вот и предполагаемый сын бывшего шефа гестапо пошёл по стопам отца и стал директором ФБР в 2001 году. На своём посту Роберт Мюллер пробыл 12 лет, вплоть до 2013 года, и мог работать под руководством Барака Обамы и Джорджа Буша младшего.