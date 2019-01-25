В ЦВК Украины «президентские» документы принес Владимир Зеленский

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Предвыборная гонка за пост президента набирает оборотов в Украине. Одним их лидирующих среди электората кандидатов является шоумен Владимир Зеленский.

Кандидаты на пост президента Украины потянулись вереницей в Центральную избирательную комиссию страны. Сегодня в день своего рождения (комику исполнился 41 год) документы принес один из вероятных претендентов на главный пост Украины – Владимир Зеленский. Такую информациб разместили на сайте «Команда Зеленского» в социальной сети Facebook.

Как известно, о своем желании стать главой государства шоумен заявил в новогоднем теле обращении, чем очень многим подпортил праздник. Сам же Зеленский открыто заявил, что воровскую власть нужно менять, и он готов провести чистку, а пока в одном из роликов своей рекламной компании он с соратниками взялся за очистку улиц Киева от снега.

Согласно социологическим опросам лидер «Квартал 95» занимает второе место. Уступая только Юлии Тимошенко, которая уже в третий раз пытает свое счастье на выборах. К 25 января комиссия зарегистрировала уже 13 кандидатов.

Известно, что в 2014 году Зеленский поддержал майдан и выступил против Новороссии (он даже покупал для солдат украинского батальона «Донбасс» в зоне боевых действий на юго-востоке системы связи и каски), но не одобрил запрет съезда на Украину российским деятелям культуры. Шоумен нередко выступает с очень едкой сатирой в адрес действующего президента Украины Петра Порошенко в своей программе «Вечерний квартал» на канале 1+1, который принадлежит скандально известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Кстати, бизнес-сотрудничество с Коломойским и сейчас дает повод острым языкам говорить о том, что Зеленский – «политический проект» этого олигарха.