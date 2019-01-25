«Кто, если не Собянин»: Президент Путин может готовить мэра Москвы на замену Медведеву

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Сергею Семёновичу однажды уже доводилось наводить порядки за Медведевым по инициативе Владимира Путина.

Как известно, в прошлом году в России состоялись очередные выборы президента. Граждане в очередной раз доверились многолетнему лидеру Владимиру Путину. Вместе с тем сам президент, вступая в очередной политический цикл, пообещал изменить подходы во внутренней политике и решить ключевые проблемы в тандеме с обновлённым правительством. Вопреки слухам и ожиданиям экспертов, пост премьер-министра оставил за собой Дмитрий Медведев. Экс-президент России в последние годы изрядно подрастерял рейтинг и стал одним из главных «антигероев» нынешней власти.

Действия политика на посту главы кабмина вызывали много вопросов, а его отдельные высказывания и вовсе спровоцировали в своё время шквал критики. Расследование Навального о коррупционных схемах, в которых якобы замешан Дмитрий Медведев, а также последовавшая за их публикацией волна протестов, казалось бы, окончательно поставили крест на его политическом будущем. Однако Владимир Путин неожиданно для многих дал ещё один шанс давнему соратнику проявить себя с лучшей стороны и поручил ему сформировать новый состав правительства, способный эффективно противостоять злободневным проблемам и поднять доверие граждан ко власти до приемлемого уровня. В итоге уже в первые месяцы работы команды Медведева был заметен обратный эффект.

Спорные инициативы кабмина, как то повышение пенсионного возраста и увеличение НДС, были прозваны в обществе «антинародными», что ещё больше уничтожило доверие населения к власти предержащим. При этом на фоне критики Медведева медленно, но уверенно ползёт вниз рейтинг президента Путина, который в своё время поручился перед россиянами за оскандалившегося соратника. Только за последний месяц доверие граждан к главе государства, если верить результатам последних соцопросов, сократилось на два процента. В то же время уровень поддержки Владимира Путина в обществе остаётся достаточно высоким – порядка 62% респондентов заявили социологам, что одобряют деятельность президента. Чего не скажешь о Дмитрии Медведеве. По данным экспертов, рейтинги доверия населения к председателю правительства и кабинету министров составляют 35% и 39,5% соответственно. Если верить данным последнего опроса «Левада-Центра» 53% граждан выступают за отставку кабмина Медвдева.

В условиях отсутствия результатов работы команды Дмитрия Анатольевича, а также постепенно тающего рейтинга самого Путина, Владимир Владимирович может пойти на такой шаг, как роспуск правительства и назначение более эффективного менеджмента. Возглавить эту команду, вполне вероятно, может Сергей Собянин. На посту губернатора Тюменской области, а затем и мэра Москвы он зарекомендовал себя весьма положительным образом. Социологи отмечают, что у него второй после Путина рейтинг 24%. У президента данный показатель составил 39%. Следующим по уровню доверия граждан идёт министр обороны Сергей Шойгус 10% поддержки. При этом у столичного градоначальника относительно низкий антирейтинг - 6%. Для сравнения, у того же премьер-министра Медведева данные показатели недавно были зафиксированы на уровне 7% и 18% соответственно.

Всё это может вынудить президента сделать Собянина следующим главой правительства, ведь кто может быть вторым после президента, если не Собянин? Вполне вероятно, Владимир Путин уже делает шаги в данном направлении и уже сейчас может готовить мэра Москвы на замену Медведеву. К примеру, многие заметили, что на ноябрьском заседании Госсовета по майскому указу Сергей Семёнович оказался за одним столом с президентом. Компанию ему составили, помимо самого Путина, помощники президента Андрей Белоусов и Игорь Левитин, а также первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Не исключено, что уже тогда глава государства обсуждал с мэром Москвы вероятное решение проблем общегосударственного масштаба. Тем более Дмитрия Медведева, на удивление многих, на мероприятии не оказалось. Премьер старается не пропускать подобные мероприятия, однако здесь он уступил место Собянину. Этим также можно объяснить засилье «сибиряков» в высших эшелонах власти. Люди из окружения Сергея Семёновича в бытность его как губернатора Тюменской области подозрительно часто в последнее время занимают ключевые посты в правительстве. Возможно, предчувствуя неизбежность замены Медведева, Собянин понемногу начинает «подтягивать» верных соратников к руководству.

Нельзя не отметить, что сам Сергей Семёнович ранее заявлял, что не хочет быть премьером. Ввиду высокого рейтинга и эффективности работы на посту мэра Москвы, ему прочили место главы правительство уже не раз. В ноябре 2017 года Собянин в очередной раз развеял слухи о своём грядущем назначении на этот пост, заявив, что более комфортно чувствует себя в должности столичного градоначальника. В то же время чиновнику будет трудно отказать Путину, если тот попросит его взять на себя такую ответственность. Тем более, что «наводить порядки» за Медведевым Собянину не впервой.

В 2005-м он неожиданно сменил Дмитрия Анатольевича на ключевом для Кремля посту, заняв должность главы администрации президента. Позже Сергей Семёнович также возглавлял предвыборный штаб Медведева в 2008-м году на выборах президента России. Поскольку многие говорят, что Дмитрий Анатольевич здесь был лишь временщиком Путина, вполне возможно, что именно Владимир Владимирович приставил Собянина к своему другу и соратнику, дабы тот всё не испортил в ответственный момент. На этом фоне не исключено, что президент и доверяет мэру Москвы больше, чем Медведеву.

Как известно, у нынешнего премьера не так много общих интересов с главой государства. Дмитрий Анатольевич любит технологии, стильно одеваться и «быть в тренде», в то время, как Путин в данных отношениях весьма консервативен. В то же время Собянин, как и Владимир Владимирович, любит проводить время не за экраном планшета, а на природе. Мэр Москвы питает страсть к рыбалке и охоте, что позволяет ему найти лучшее понимание со знатным охотником и рыболовом Путиным.