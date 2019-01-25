«Кровавая Венесуэла»: США спланировали госпереворот после визита Мадуро в Россию

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США пытается свергнуть действующего президента Николаса Мадуро из-за его отношений с Владимиром Путиным и договоренностей по поводу нефти. Россия навеивает страх сближением с Венесуэлой на американское правительство, из-за чего было принято решение отработать на государстве украинский сценарий 2013 года с Евромайданом.

Ни для кого не секрет, что Россия уже давно вливает инвестиции в развитие экономики Венесуэлы, которая расположена относительно близко к США. На нее также делали ставки и американское правительство из-за того, что запасы нефти в стране превышают совокупное содержание черного золота в США, РФ и ряде других стран. Правда, США не выгодно, чтобы Россия взаимодействовала с Венесуэлой из-за того, что между странами еще со времен СССР существует негласная война.

5 декабря Владимир Путин провел деловую встречу с Николасом Мадуро, благодаря чему были обсуждены вопросы по решению основных экономических проблем Венесуэлы, а также помощь в восстановлении экономики страны со стороны РФ. Безусловно, правление Мадуро нельзя назвать идеальным, в первую очередь из-за того, что при его правлении использовался печатный станок, который привел Венесуэлу к инфляции и девальвации, но тем не менее, он пытается решить существующие проблемы в стране при помощи РФ, которая готова оказать такую услугу.

США, вероятно, спланировали госпереворот после визита Мадуро в Россию, поскольку американскому правительству не выгодно, чтобы РФ под их боком вела свою деятельность. Для того, чтобы это прекратить, необходимо было повторить сценарий, который отлично сработал в Украине - сначала революция, затем попытка свергнуть легитимную власть варварским методом, а все для того, чтобы не допустить Россию близко к своим границам, поскольку США считает нашу страну потенциально опасным противником, который является главным конкурентом по вооружению и влиятельности.

Правда, это может привести к тому, что кровавая Венесуэла, которой пытаются сделать США путем незаконного свержения власти, не простит американской стороне такого вмешательства в деятельность страны. В любом случае, вторжение американцев в дела Венесуэлы и попытка устранить Мадуро закончится, вероятно, военным переворотом, и, как следствие, множеством смертей, как это уже было на Украине.