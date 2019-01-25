Подробности столкновения двух Су-34 раскрыл выживший штурман

Сегодня, 09:43

В результате столкновения двух военных самолетов на Дальнем Востоке чудом удалось выжить только штурману одного из них. Летчик смог рассказать о причинах трагедии.

18 января в Приморье столкнулись два истребителя Су-34, спасатели на земле установили, что один из штурманов чудом оказался жив. После того, как медики оказали ему всю необходимую помощь, летчик смог рассказать о подробностях трагедии. Стало известно, что полет выполнялся в условиях высокой облачности, что и не давало командам четко видеть рядом идущий лайнер.

После того, как ведомый истребитель добавил скорости, он догнал ведущий Су-34 и ударил его. После столкновения истребитель, в котором находился штурман, задрал нос и стал «заваливаться» на правое крыло. Экипаж катапультировался. При этом спасателям пока не удалось найти командира, который выпрыгнул вместе со штурманом.

Авария с двумя истребителями произошла во время учебного полета 18 января. Один из летчиков смог спастись, еще двух обнаружили мертвыми. Поиски четвертого продолжаются. По некоторым данным, причиной чрезвычайного происшествия стала ошибка пилотирования.

На данный момент продолжается поисковая операция, ведь из четырех человек, которые находились в самолетах, один обнаружен живым, двое погибли, а вот четвертый пилот пока пропал.