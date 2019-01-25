«Хватит молчать!»: Навальный собрал армию юристов для борьбы с российскими зарплатами

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Алексей Навальный создал новый проект по осуществлению и реализации майских указов Путина, направленных на повышение заработных плат. Каждый второй чиновник отчитывается перед Владимиром Владимировичем, якобы во всех регионах России заработная плата увеличена так, как прописано в указах. Однако, Навальный считает иначе, «майские указы есть, а роста зарплат нет». Общественный деятель призывает перестать молчать и обращаться за помощью к деятелям его проекта.

Новый антикоррупционный проект Алексея Навального, как уже говорилось выше посвящён повышению заработных плат. Политик утверждает, что именно коррупция порождает бедность российских граждан. Олигархи на территории РФ становятся олигархами только потому, что не доплачивают своим работникам и «наживают имущество» за счёт не выданных зарплат.

Также Алексей отмечает, что в других странах работник такого же завода, что и работник из России получает «адекватную» оплату труда, в то время, как русский на этом же заводе находится «за чертой бедности».

«Если бы мы жили в нормальной стране, нам бы помогли профсоюзы», - утверждает Навальный.

Примером его теории служат различные страны, в которых люди определённой профессии объединяются в «стаи» - профсоюзы и идут бунтовать за повышение своих заработных плат. Те самые люди «бунтуют» пока оплату не увеличат, а как только работодатели в их учреждениях «идут к ним навстречу», забастовка прекращается. Означает ли это, что Алексей в очередной раз призывает «устроить революцию», по его словам, «нет, не призывает».

Политик лишь советует и объясняет, что, если учитель или врач получает заработную плату меньше, чем заявлено в майских указах по какому-либо региону, необходимо зайти на сайт Навального и написать заявку его армии юристов. Армия юристов в свою очередь, проведёт проверку по оплате труда по нужной специальности, в нужном регионе и предпримет какие-то действия для помощи гражданам.

Общественный деятель негодует, что людям не дают то, что обязаны.

На словах звучит хорошо - «Навальный собрал армию юристов, дабы избавить народ от бедности», но это только не словах. Мнения по данному проекту разделились на два лагеря. Одни поддерживают Алексея с восклицаниями «Даёшь нормальные зарплаты, говорим нет ворующим чиновникам!», другие называют Навального «пустозвоном».

В любом случае, время покажет, будет ли следовать народ за «антипутинским» наставником, или же многие посчитают проект очередной «уткой». Пока ситуация складывается непонятно.