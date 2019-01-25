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«Бей Навального, бей!»: Медведев поддержал венесуэльских граждан и заблокировал Алексея в сети

Сегодня, 04:51

События в Венесуэле продолжают набирать обороты. Тем временем, Дмитрий Медведев обиделся на слова Навального в Twitter и заблокировал его в соцсети.

В Венесуэле продолжается обостренная политическая обстановка. Эту тему с рубрикой «Как там в Венесуэле?» - затронул и Навальный – «фейковый» борец с коррупцией.

Затронув вопросы долга Венесуэлы перед РФ, был представлены диаграммы, а суть вложений в страну севера Южной Америки была искажена. Именно на этом искажении, Алексей Навальный и провел свою трансляцию в YouTube. После этого, мысли на тему переворота транслировались продолжением искажения информации в Twitter, что и обидело Дмитрия Медведева. Так, к примеру, забылось значимое вложение в Ту-160 и его стратегическое значение для РФ.

Перед тем, как писать твиты по хэштегу #Венесуэла, Медведев добавил Алексея Навального в черный список, однако последнего это никак не обидело, а лишь задело, чем он и привлек внимание к себе и сагитировал рознь пользователей сети от Навального и твитов Дмитрия.

А Медведев, как считает сеть, в свою очередь сагитировал против Навального Венесуэльцев.

На видео с места событий слышна речь одного из местных журналистов и в самом конце слышно «Бей Навального, бей!». Это вызвано случайный стоком событий, либо ведется прямая агитация против Навального – пока неизвестно, но понятно одно – Дмитрий Медведев действительно поддержал венесуэльцев, утвердив, что нельзя просто так митингами «избирать» другого президента, когда уже есть другой правитель.

Мы стали свидетелями того, как на площади в очередной раз вопреки конституции «выбирается» другой глава государства. Причем этот квазипереворот поддерживают главы ряда стран. Очень быстро. Как по команде #Венесуэла

Также Медведев утвердил, что такой переворот устроить очень легко и всегда появятся страны, готовые проспонсировать очередной переворот и смену власти, оставив государство без всего.

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