«Бей Навального, бей!»: Медведев поддержал венесуэльских граждан и заблокировал Алексея в сети

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События в Венесуэле продолжают набирать обороты. Тем временем, Дмитрий Медведев обиделся на слова Навального в Twitter и заблокировал его в соцсети.

В Венесуэле продолжается обостренная политическая обстановка. Эту тему с рубрикой «Как там в Венесуэле?» - затронул и Навальный – «фейковый» борец с коррупцией.

Затронув вопросы долга Венесуэлы перед РФ, был представлены диаграммы, а суть вложений в страну севера Южной Америки была искажена. Именно на этом искажении, Алексей Навальный и провел свою трансляцию в YouTube. После этого, мысли на тему переворота транслировались продолжением искажения информации в Twitter, что и обидело Дмитрия Медведева. Так, к примеру, забылось значимое вложение в Ту-160 и его стратегическое значение для РФ.

Хочу почитать реплаи под этим твитом, но Медведев меня внёс в чёрный список. Расскажите, что там https://t.co/aGbfwVYzTA — Alexey Navalny (@navalny) January 24, 2019

Перед тем, как писать твиты по хэштегу #Венесуэла, Медведев добавил Алексея Навального в черный список, однако последнего это никак не обидело, а лишь задело, чем он и привлек внимание к себе и сагитировал рознь пользователей сети от Навального и твитов Дмитрия.

А Медведев, как считает сеть, в свою очередь сагитировал против Навального Венесуэльцев.

Никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти главу государства, который недавно победил на выборах (независимо от того, нравится этот человек тем или иным странам или политическим силам или нет) #Венесуэла — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) January 24, 2019

На видео с места событий слышна речь одного из местных журналистов и в самом конце слышно «Бей Навального, бей!». Это вызвано случайный стоком событий, либо ведется прямая агитация против Навального – пока неизвестно, но понятно одно – Дмитрий Медведев действительно поддержал венесуэльцев, утвердив, что нельзя просто так митингами «избирать» другого президента, когда уже есть другой правитель.

Мы стали свидетелями того, как на площади в очередной раз вопреки конституции «выбирается» другой глава государства. Причем этот квазипереворот поддерживают главы ряда стран. Очень быстро. Как по команде #Венесуэла

Также Медведев утвердил, что такой переворот устроить очень легко и всегда появятся страны, готовые проспонсировать очередной переворот и смену власти, оставив государство без всего.